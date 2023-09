Analytiker forklarer, hvorfor VeChain, Zilliqa, EOS, Bitcoin-prisen kunne stige

Bitcoin (BTC/USD)-kursen steg for anden dag i træk, da investorerne jublede over den nylige Franklin Templeton-spot ETF-ansøgning. Mønten ligger på $26.308, et par point over denne uges laveste på $24.910.

Hvorfor falder Bitcoin-prisen?

Bitcoin og andre kryptovalutaer har kæmpet for nylig midt i stigende modvind i branchen. Den største udfordring er, at amerikanske regulatorer, især Securities and Exchange Commission (SEC), bruger en konfronterende tilgang mod industrien.

For et par måneder siden anlagde SEC store retssager mod Coinbase og Binance, de største spillere i branchen. Disse retssager vil sandsynligvis få store konsekvenser i branchen.

Fordelen er, at disse retssager historisk set tager år at afslutte. Det så vi med SEC vs Ripple retssagen, som tog over 3 år. En anden ting er, at SEC kunne forlige sig med et af selskaberne.

Yderligere er det uklart, om SEC i sidste ende vil beslutte at give sit grønt lys om en spot Bitcoin ETF. Kendte virksomheder som Franklin Templeton, Invesco, Blackrock og Fidelity har alle ansøgt om disse midler.

Jeg tror, at SEC vil godkende disse midler af to grunde. For det første har alle disse forslag en overvågningsklausul for at forhindre markedsmanipulation. For det andet, efter SEC’s tab i gråtone-sagen, vil agenturet gerne undgå endnu en juridisk forlegenhed.

Only a few will understand…



When BlackRock's ETF money flows into #Bitcoin, it will almost instantly push it over $100,000.



Some think a Bitcoin ETF won't change much because you can already buy it.



But, an ETF has tax perks and you can borrow against it. This makes… pic.twitter.com/5dTdcNe4lW — Mister Crypto (@misterrcrypto) September 13, 2023

Pengepolitik er en anden hovedårsag til, at Bitcoin-prisen kæmper. Renten er steget til det højeste niveau i to årtier på 5,5 %. Og efter de stærke amerikanske inflationstal er der stor mulighed for, at Fed vil bevare sin høgagtige tone.

Som et resultat flytter investorer deres kontanter til højtafkastende risikofrie investeringer som obligationer og pengemarkedsfonde (MMF). Nogle pengemarkedsforeninger giver nu mere end 5,5 %.

Analytiker forklarer den bullish sag

På trods af undergang og dysterhed mener nogle analytikere, at vi er i de tidlige stadier af et stort tyreløb i kryptoindustrien. En potentiel bull-case er, at Bitcoins cirkulerende forsyning aktive on-chain faldt til et rekordlavt niveau på 5,4%. Det betyder, at mange investorer har taget en køb og hold-strategi til sig. I en note sagde Blockware Solutions:

“Prisen er sat til marginen, hvilket betyder, at dem, der handler Bitcoin frem og tilbage, driver kortsigtede prishandlinger. Da illikviditeten på udbudssiden fortsætter med at stige, hvilket indikeres af færre udbudsbytter, vil enhver efterspørgselskatalysator sende prisen i vejret. ”

Hvis dette sker, vil andre altcoins som THORChain (RUNE), Conflux, VeChain, IOTA, EOS, Solana, Zilliqa og Litecoin også springe. Tidligere havde Bitcoin og disse altcoins en tendens til at have en tæt sammenhæng.

Når Bitcoin-prisen stiger, springer disse altcoins også. For eksempel er mange altcoins steget i denne uge, da Bitcoin er vendt tilbage efter at være faldet til et lavpunkt i flere måneder på $24.900.

Save