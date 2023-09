Den amerikanske inflation forblev stabil i august, da energipriserne steg, hvilket lagde pres på Federal Reserve for at handle. Data fra statistikbureauet viste, at det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) steg for anden måned i træk.

Den steg fra 0,2 % i juli til 0,6 % i august, hvilket er højere end medianestimatet på 0,5 %. Denne stigning oversattes til et år-til-år hop på 3,7 %, det højeste niveau i få måneder. Inflationen lå på 3,2 % i juli.

I mellemtiden steg den nøje overvågede kerneinflation fra 0,2 % i juli til 0,3 % i august. Det faldt derefter fra 4,7 % til 4,3 % på årsbasis. Alle år-år-tal forbliver over Federal Reserve-målet på 2,0 %.

Desværre kan inflationen fortsætte med at tikke op i et stykke tid nu, hvor råolieprisen er hoppet til det højeste niveau i år. Brent steg til $92, mens WTI, det amerikanske benchmark, ligger på $87.

Save

Råolie er en stor del af inflationen, da prisen påvirker alle produkter. For eksempel er benzinprisen steget til over $3,85, hvilket øger transportomkostningerne.

Disse tal efterlader Federal Reserve i en klemme. Nogle Fed-embedsmænd har støttet endnu en renteforhøjelse på 0,25 % på mødet i september, mens andre hælder til at holde pause. Som sådan betyder de stigende inflationsdata, at Fed kan beslutte at hæve i næste uge.

Udfordringen er, at nogle førende tal maner til forsigtighed, da renten forbliver på to årtiers høje niveau. For eksempel viste data offentliggjort i onsdags, at den gennemsnitlige 30-årige realkreditrente er steget til 7,27%, mens ansøgninger om realkreditlån er faldet.

Ydermere er forsinkelser på kreditkort, billån og andre lån fortsat med at tikke op. Denne tendens kan accelerere, når millioner af amerikanere begynder at betale deres studielån i slutningen af denne måned.

Det nøje overvågede CME Fed Tracker-værktøj forventer, at Fed vil lade renterne være uændrede mellem 5,25 % og 5,50 %. Det er uklart, om dette vil ændre sig efter dagens inflationstal.

Save

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.