Ethereums (ETH) energiforbrug faldt med 99,9 % et år siden fusionen

Ethereums overgang til proof-of-stake fra proof-of-work afslutter sit første år i dag (15. september 2023). Det er bemærkelsesværdigt, at blockchains energiforbrug er faldet med 99,9% inden for det seneste år.

Ethereums energiforbrug falder dramatisk efter Merge

Ethereum-fusionen har set netværkets energiforbrug falde med 99,9% inden for et år. Ether har ødelagt (brændt) ETH til en værdi af omkring $488M (300.000 tokens) siden migreringen til PoS den 15. september 2022.

Ydermere er udbuddet af ether faldet betydeligt siden overgangen. Det er faldet fra 120,5 millioner under Merge-opgraderingen til 120.221.107 på pressetidspunktet. Det viser, at Ethereum blev økonomisk deflationær – reduceret udbud for at øge efterspørgslen og skyrocke priserne.

Ethereums kommende Cancun-Deneb-opgradering

Ether afventer Cancun-Deneb-opgraderingen (planlagt til senere oktober 2023), som vil bremse ETH-indsatsen.

Cancun-opgraderingen vil påvirke Ethers blockchain- og layer2-netværk markant. Det inkluderer EIP 4844, en central funktionalitet, der byder fuld Dansharding velkommen, en game-changer til at drive Ethereum til officiel masseadoption.

EIP 4844 vil introducere Blob Data for at sænke transaktionsafgifterne på layer2-netværk, hvilket tiltrækker flere brugere fra Ether og andre layer1-platforme.

Ethereum pris handling

Mens analytikere forudsagde imponerende prisstigninger midt i Ethers nye deflationære status, svækkede makroøkonomiske udfordringer, herunder eskaleret inflation, bankkrisen og stive reguleringer, håbet om dramatiske stigninger. Hele kryptomarkedet har udvist bearishness i løbet af de sidste tolv måneder.

Ethereum fulgte stort set brede markedsprisbevægelser og har været relativt uændret siden PoS-migreringen. Altcoinen handlede til $1.635 den 15. september 2022, ikke langt fra pressetidsniveauer på $1.630.

Source – Invezz.com

Selvom Ethers pris kan virke skuffende et år efter den længe ventede opgradering, er virkningerne på faktorer som forsyning og energiforbrug fortsat meget betydelige.

Også Ethereum-udviklere fortsætter med at bygge. Selvom den kommende Cancun-opgradering muligvis ikke umiddelbart påvirker tokens pris, vil dens langsigtede indvirkning introducere katalysatorer for en ETH-prisstigning.

Øgede brugere og transaktioner oversættes til flere tokens, der bruges som gebyrer. Det skaber efterspørgsel efter Ethereum til at betale gebyrer, hvilket fører til prisgevinster på længere sigt.

