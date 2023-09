Hifi Finance-token-prisstigning udløser rekordkorte likvidationer

Hifi token-prisen er steget i de sidste par dage og er blevet en af de bedst ydende kryptovalutaer i denne uge. Ifølge TradingView er tokenet hoppet i de seneste seks dage i træk og svæver nu på rekordhøje niveauer. Den lidet kendte kryptovaluta er steget med mere end 490% fra det laveste niveau i år.

Hifi Finance er et blockchain-projekt baseret i Polygon- økosystemet. Netværket sigter mod at lede den hurtigt voksende tokeniseringsindustri, som analytikere mener er billioner af dollars værd. Det lader også folk låne mod tokeniserede aktiver som fast ejendom, krypto og NFT’er.

Hifi Finance har indgået flere partnerskaber i de sidste par måneder. For eksempel samarbejdede det med Crown Ribbon for at tage fat på præstationshesteindustrien. Udviklerne samarbejder også med Pooled NFT, en nem tilgang til at omdanne enhver NFT til passiv indkomst.

Crown Ribbon 🏇



We’ve partnered with @crownribbonhq to take on the $300 Billion dollar performance horse industry. This partnership fits perfectly into our ambitious growth strategy to trail-blaze into the realm of Real World Assets (RWAs) and disrupt industries. pic.twitter.com/pLgJtiLKhb — Hifi Finance (@HifiFinance) September 13, 2023

Det er ikke klart, hvorfor Hifi-kryptoprisen stiger. Det, der står klart, er, at stigningen har udløst de største korte likvidationer nogensinde. Data fra CoinGlass viser, at de samlede korte likvidationer steg til over $854k torsdag efter at være steget med $476k onsdag.

Korte likvidationer sker, når børser er tvunget til at lukke korte handler, når en kurs stiger. I de fleste perioder ses disse likvidationer normalt som en bullish ting.

I mellemtiden viser andre data, at Hifi Finances åbne interesse for futuresmarkedet steg til rekordhøje niveauer. I dollar steg denne åbne rente med mere end 377 % til mere end 57 %. Denne interesse er udelukkende fra Bybit, en af de største børser i branchen.

En anden grund til, at Hifi Finance-prisen stiger, er, at der er tale om et kort klem. Et kort squeeze sker, når et aktiv, ofte et tyndt handlet som Hifi, stiger. Når dette sker, bliver mange short-sælgere straffet.

Derfor er det uklart, om prisen på Hifi-token vil fortsætte med at stige. I de fleste perioder har disse stigninger tendens til at vare i en kort periode.

