UAW strejke: ‘Jeg tror, strejken kan blive løst meget hurtigt’

General Motors Co (NYSE: GM) er villig til at hæve lønningerne markant for at afslutte en strejke, men selv dets søde tilbud har indtil videre ikke imponeret United Auto Workers.

Hvad tilbyder General Motors?

Copy link to section

Den gamle bilproducent gik med til en stigning på 20 % i lønsedlen oven på flere feriedage og en masse andre fordele i går aftes for at afgøre med fagforeningen.

Alligevel strejker UAW ved sin forsamling i Wentzville, Missouri her til morgen. Som reaktion på det sagde Mary Barra – administrerende direktør for General Motors i dag på CNBC’s ” Squawk Box “:

Jeg er ekstremt frustreret og skuffet. Vi lægger et historisk tilbud på bordet, der også har jobsikkerhed, vi opretholder sundhedsvæsen i verdensklasse. Så vi behøvede ikke at være her.

Tusinder, der tilhører fagforeningen, strejker også i dag på én facilitet hver af Ford Motor og Stellantis – hvoraf sidstnævnte angiveligt risikerer at stå over for en længere strejke.

Save

Hvad er det, UAW kræver?

Copy link to section

Hvad General Motors ellers har lagt på bordet inkluderer inflationsbeskyttelse, balance mellem arbejde og privatliv og forbedrede frynsegoder til pensionister. Men United Auto Workers rykker ikke primært, fordi en stigning på 20 % i lønningerne falder massivt under en stigning på 40 %, den kræver.

Alligevel ser CEO Barra fra General Motors ikke kun behovet, men også en vej til hurtigt at løse sagen.

Jeg tror, at strejken kan blive løst meget hurtigt. Jobsikkerhed er meget vigtig for vores GMT-medlemmer. Hvordan du får jobsikkerhed, er ved at lave smukke køretøjer, som folk gerne vil købe. Dem har vi.

Bilproducenten fra Detroit kom foran Street estimater i sit seneste rapporterede kvartal og hævede også sin fremtidige vejledning (læs mere). Dets aktier er faldet 15 % i forhold til det seneste høje ved skrivning.

Save