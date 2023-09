Memeinator klar til eksplosiv vækst, da projektet prioriterer legitimitet på meme-mønt markedet

Meme-mønt markedet fortsatte med at blomstre i 2023, hvor nye tokens opnåede de første DEX-noteringer, mens andre viste momentum under deres forsalg. Temaaktiver forbliver lukrative, mens hele kryptomarkedet kommer sig efter 2022’s kryptovinter, hvilket lover imponerende gevinster for investorerne.

Dune-analysedata viser, at handelsvolumen for meme-tokens nåede to-års højdepunkter, hvor der blev ramt niveauer, der ikke er set siden maj 2021.

Mens en tidlig tilslutning kommer med sine fordele, så kan det være en udfordring at identificere legitime meme-tokens mellem de ufatteligt mange muligheder. Aktivernes lethjertede karakter har gjort dem sårbare overfor svindlere som værende “pump & dump”.

Antallet af Meme token-svindelnumre er steget på det seneste. For eksempel stod blot én person bag 114 meme token-svindelnumre indenfor 1,5 måned (som man kan se her).

Et nyt projekt, Memeinator, har dog til formål at lave om på dette negative fænomen i den tematiske aktivsektor med sin “fange og ødelægge de svageste memer”-mission. Dette er derfor måske ikke dit sædvanlige meme-token med tomme løfter.

Med sine 90’er actionfilm inspirationer udnytter Memeinator kunstig intelligens og blockchain-teknologi til at introducere nye memes ved hjælp af statistikker fra den virkelige verden, og således nådesløst smadre de svage konkurrenter.

Memeinator (MMTR) – bruger AI til at smadre svage konkurrenter

Memeinator ser ud til at have alt, hvad der skal til for at dominere meme-kryptosektoren midt i sit mål om at opnå $1 milliard i markedsværdi. Ved at udnytte meme-token og AI hypen, så skiller projektet sig ud på næsten alle måder.

Memeinator er en modstandsbevægelse, der tiltrækker actionfilmfans, spekulative spillere og kryptofans, før de overtager markedet. Dens skabere programmerede den til at finde og ødelægge svagere meme-tokens for at rydde op i sektoren.

Hvad er Memeinator

Memeinator kører på AI- og meme-token-dillen og er en ny deltager, der er klar til at ødelægge sine mere tvivlsomme konkurrenter, da projektet sigter mod fuldstændig dominans. Det vil bruge Open AI og Twitter API til at opfylde sine løfter om legitimitet og nytte, mens den målretter markedsdominans.

Memeinators køreplan fremhæver, hvordan den vil nå sine mål. Udover at udnytte kunstig intelligens for at være på forkant med at scanne svage projekter, målretter den en masse markedsføring og branding for at tiltrække internationale målgrupper.

Hvorfor Memeinators pris kunne eksplodere

Faktisk kan det være en udfordring for spillerne at finde lukrative meme token-projekter i betragtning af deres usædvanlige tilgængelighed. Desuden udnytter det fleste af disse aktiver hype, før de svækkes, da realitetstjek og løfter forbliver uopnåelige.

Memeinator positionerer sig selv til at ride med på den igangværende meme-mønt trend, mens den er målrettet mod investorer, der er interesseret i imponerende mellem- til langsigtede afkast. Ved at appellere til et globalt publikum, fra kryptofans til moderne risikotagere, så vil Memeinator sandsynligvis eksplodere i de kommende sessioner.

Udover sine store økonomiske forhåbninger og planer om at dominere meme-token verdenen, så bruger Memeinator AI til at analysere tema-tokens for at identificere og erstatte aktiver af lav kvalitet. Yderligere skabte udviklere tokenomics, der vil gavne økosystemdeltagerne og aktivindehaverne.

Ydermere er analytikerne overbeviste om, at meme-tokens er pionererne indenfor fremtidige potentielle tyreløb i kryptorummet. Udover at drage fordel af afsmitningen midt i en bredt funderet stigning, så vil Memeinator opleve et imponerende momentum, efterhånden som hypen slår til, hvilket skaber en dominoeffekt, da det demokratiserer meme-mønt markedet.

Temaaktiver har meldt om en kæmpe optrend selv midt i den generelle markedsnedgang. For eksempel trodsede PEPE en bred markedsposition i april, da den steg 263% på trods af problemerne hos de andre kryptovalutaer.

