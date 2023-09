Prisprognose: Pepe Coin, Dogecoin, Shiba Memu

Det engang så pulserende marked for meme-mønter har været under et betydeligt salgspres, der har drevet populære mønter som Dogecoin og PEPE til deres laveste priser i måneder. På pressetidspunktet var Pepe Coin for eksempel et fald på 15 % på en uge, mens Dogecoin var faldet med omkring 2 %. Men mens tidligere populære meme-mønter faldt, tiltrækker en ny meme-mønt ved navn Shiba Memu, som udnytter kunstig intelligens til at markedsføre sig selv, kryptoinvestorer i hobetal. Shiba Memu forsalget, som i øjeblikket er i gang, har allerede ramt 2,85 millioner dollars mindre end to måneder siden det begyndte, hvilket viser, hvor sikre investorer er omkring meme-møntprojektet.

Interessant nok ændres prisen på SHMU, Shiba Memus native token, opad med få timers mellemrum, noget der sandsynligvis er det mest fremtrædende forslag for investorerne.

Pepe Coin prisprognose

Copy link to section

Pepe Coins rejse har taget en nedtur efter dens indledende eksplosive prisstigning efter lanceringen i april. I løbet af den seneste måned har Pepe Coin kastet mere end 50% af sine tidligere gevinster, og alene i de sidste syv dage har den oplevet et næsten 15% fald i prisen.

Mange har mistanke om, at en skandale, der involverer dets udviklingsteam, er den primære drivkraft bag dette prisfald. Situationen kan dog skifte, takket være positive udsigter på det bredere marked, især med forventning om Bitcoin ETF-godkendelse, hvilket kan udløse endnu en bullish fase.

Save

Ydermere er der et glimt af håb for PEPE i dag, da det oplever en lille stigning, der handles til $0,000000675, med en beskeden 1% prisstigning fra kl. 8:50 EST den 14. september.

Pepe Coin-markedet har længe været domineret af en negativ stemning, da tokenet fortsatte sit fald i de seneste uger. Navnlig fremhævede et tweet af Lookonchain den 11. september 2023 et betydeligt skift i investorsentimentet væk fra PEPE.

Mens PEPEs pris er påvirket af den overordnede markedstendens, er dens manglende evne til at skifte til en bullish bane også forbundet med økosystemskandaler, hvilket foranlediger udbredt salg blandt token-indehavere. I løbet af de seneste 24 timer er PEPEs handelsvolumen faldet med 32 %, hvilket indikerer et væsentligt fald i handelsaktiviteten.

Dette kunne betyde to muligheder: enten tøver købere med at erhverve flere tokens, eller også har sælgere midlertidigt sat deres salgsaktiviteter på pause, mens de afventer det næste markedstræk. I begge tilfælde tyder følgende tekniske analyse på, at PEPE stadig kan se en bullish vending i de kommende dage.

PEPE-salgstrykket falder

Copy link to section

Salgspresset på PEPE-markedet ser ud til at være aftagende, da tokens prisbevægelser har været relativt stabile de seneste tre dage efter en længere nedadgående trend. Selvom dette mønster ikke endegyldigt forudsiger PEPEs næste træk, tyder visse indikatorer på, at en bullish vending kan være i horisonten.

Relative Strength Index (RSI) står på 25, hvilket signalerer, at PEPE er i det oversolgte område. Denne nuværende position præsenterer et lokkende indgangspunkt for dem, der er interesseret i at købe dippen som forberedelse til et potentielt rally.

Derfor, hvis flere investorer griber dette prisniveau som en mulighed, kan PEPE opleve et opadgående pres, hvilket sætter scenen for yderligere gevinster i de kommende dage. Derudover viser MACD-linjen også tegn på at forsøge at krydse over signallinjen, hvilket indikerer potentialet for købere til at tage ansvaret for markedet igen.

Dogecoin gentester sin efterspørgselszone ved $0,5500

Copy link to section

Prisen på Dogecoin er i øjeblikket fanget i en nedadgående trend, der eroderer tidligere gevinster og mister det indledende momentum, den havde fået. Det stod over for afvisning nær trendlinjen omkring $0,08300, hvilket resulterede i et gradvist tab af værdi over de seneste sessioner. På trods af forsøg fra købere på at iscenesætte en tilbagetrækning, forhindrede stærkt salgspres nogen væsentlige gevinster, hvilket holdt prisintervallet bundet under $0,07000.

Derudover afslører diagramanalysen en opdeling af et symmetrisk trekantmønster, hvor DOGE handler under de vigtigste glidende gennemsnit, hvilket signalerer et svagere udsigter for fremtidige sessioner. Hvis prisen formår at holde tæt på $0,06150, kan der være et kort dækningsrally mod $0,07000. En pause kan dog føre til en gentest af den øjeblikkelige støtte på $0,06000.

Dogecoins pris tester i øjeblikket en trendlinje og opretholder støtten ved omkring $0,06100. Kursbevægelsen antyder en opbygning af korte positioner og antyder et volatilt diagrammønster med sandsynlighed for yderligere salgspres i de kommende sessioner.

Fra den seneste opdatering handles DOGE til $0,06154, hvilket viser en mindre intradag-gevinst på 0,15%, hvilket indikerer en neutral holdning i diagrammerne. Handelsvolumen er steget med 2,67% til $238,05 millioner. Analytikere fastholder en neutral vurdering og forventer fortsat volatilitet i de kommende sessioner.

På de daglige diagrammer handler DOGE under det 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), hvilket afspejler et negativt diagrammønster. Diagramstrukturen antyder en nedagående kurs, hvor det seneste salgspres fik DOGE til at glide under Fibonacci-niveauet på 38,2 %. Det nærmer sig det lavere Bollinger-bånd, hvilket indikerer sælgerdominans og potentialet for yderligere fald i kommende sessioner.

Diagramstrukturen indikerer et potentielt yderligere fald mod efterspørgselszonen nær $0,05500 i den næste session. Relative Strength Index (RSI) viser en næsten neutral aflæsning med en nedadgående divergens, hvilket indikerer potentielle yderligere fald. I mellemtiden har MACD-indikatoren vist en opadgående overlapning og grønne søjler på histogrammet, hvilket tyder på et neutralt syn på diagrammerne.

Save