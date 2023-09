Bitcoin (BTC) stiger forbi $27K midt i Fed-induceret volatilitet

Onsdagens amerikanske Fed-beslutning om rentesatser er fortsat omdrejningspunktet, mens finansmarkederne forbereder sig på en uge med makroøkonomiske begivenheder. I mellemtiden er Bitcoin steget over 27.000 $ (for første gang siden sidste måned), da analytikere forventer en stigningspause under onsdagens rentebeslutning.

Altcoins sluttede sig til upside-partiet, da den samlede kryptomarkedsværdi steg med 1,56% i løbet af den seneste dag til 1,08 billioner dollar. Bitcoin skiftede hænder til $27.387 efter at have vundet 3,08 % i de seneste 24 timer.

Kommende Fed-beslutning

Copy link to section

Den amerikanske centralbank offentliggør sin rentebeslutning onsdag den 20. september. Mens augusts inflation oversteg estimaterne, forventer analytikere, at Fed vil sætte renteforhøjelserne på pause i denne uge. FeWatch, som analyserer mulige renteændringer fra centralbankens side, viser en 99 % chance for en pause.

Mens spillere kan have prissat rentestigninger, kan sidste uges højere inflationsmålinger påvirke Feds beslutning. Det kan øge markedsvolatiliteten i de kommende to uger.

Save

USA sigter mod satsintervallet på 5,25 % – 5,5 %. I juni viste Fed-fremskrivningerne, at medianrenten steg til 5,625 % i 2023. Nogle analytikere mener, at onsdagens beslutning ville være et høgeagtigt spring, da centralbanken ville have en anden mulighed for at hæve inden årets udgang.

Mens FedWatch antager, at Federal Reserve vil lade priserne være uændrede, vil markedsaktørerne nøje følge kommende FOMC økonomiske fremskrivninger og den efterfølgende Jerome Powells tale. Det er også stadig afgørende at være vidne til det næste skridt fra Bank of Japan.

Rentepresset vil sandsynligvis falde i 2024, da Federal potentielt lancerer nedskæringer. I juni forudsagde embedsmænd en medianrate på 4,625 % i 4. kvartal næste år. Risikoaktiver og Bitcoin vil blomstre midt i rentenedsættelser.

Save