Bitcoin-halveringen er syv måneder væk, men er den bullish?

Efterhånden som vi lukker siden om sommeren og ruller ind i Q4, er der noget, der vokser tæt på horisonten: Bitcoin-halveringen. Den fjerde gentagelse af Bitcoins meget omdiskuterede udbudsnedskæring er planlagt til at finde sted i april 2024.

Hvad er halveringen?

Copy link to section

Halveringen vil se bloktilskuddet halveret, fra 6,25 til 3,125 Bitcoin. Bloktilskuddet er en integreret del af incitamentsstrukturen omkring Bitcoin, og minearbejdere er afhængige af det for at blive betalt for deres “frivillige” i at vedligeholde blockchain. Den er forprogrammeret til at dele sig i halve hver 210.000 blokke, hvilket nogenlunde falder sammen med fire års intervaller.

På den måde vil inflationsraten for Bitcoin blive halveret – ligesom den har været tidligere, idet den første, anden og tredje halvering finder sted i henholdsvis 2012, 2014 og 2020.

En anden måde at se dette på er, at udbuddet af nye Bitcoins på markedet trappes ned i intervaller hvert fjerde år. Med et begrænset udbud på 21 millioner Bitcoins vil den endelige halvering finde sted i 2140, hvor tilskuddet falder til nul, og transaktionsgebyrer alene vil opretholde netværket.

Save

Det betyder, at på trods af, at Bitcoin blev lanceret for kun 15 år siden, og der stadig er 117 år, før det endelige forsyningsloft er ramt, er langt størstedelen af Bitcoins, der nogensinde vil eksistere, allerede i omløb. 93%, for at være helt præcis.

Er det bullish for Bitcoin?

Copy link to section

Nok et af de mest diskuterede emner inden for krypto er effekten af Bitcoin-halveringer på prisen. Dette er ikke overraskende af to grunde. Den første er, som økonomi 101 fortæller os, at pris er lig med udbud og efterspørgsel; hvis udbuddet falder, bør prisen stige.

Den anden grund er nedenstående diagram. For tidligere halveringer er Bitcoins pris steget hurtigt efter hver gang (bemærk logskalaen).

Der er dog grunde til at være forsigtig her. Vi nævnte økonomi 101 tidligere, men nu er det tid til at hoppe over til statistik 101. Bitcoin har kun oplevet tre halveringer, hvilket er en alt for lille stikprøvestørrelse til at drage nogen konkrete konklusioner ud fra.

En forstærkning af denne opfattelse er, at stikprøvestørrelsen i virkeligheden kan være endnu mindre. Den første halvering fandt sted i 2012, hvor Bitcoin stadig var en ukendt størrelse uden for nichehjørner af internettet. Selv den anden halvering, som fandt sted i 2016, så Bitcoin handlet med meget lav likviditet.

I de seneste år har kryptomarkedet forvandlet sig fuldstændigt, hvor aktivklassen dukker op fra skyggerne til mainstream. Dette skal man huske på, når man trækker på tendenser fra tidligere år. Tidligere præstationer garanterer aldrig fremtidige resultater, men dette er især sandt, når man taler om Bitcoin, som er sprunget ind på scenen hurtigere end noget aktiv før det.

Selv 2020’ernes halvering, måske den første, hvor Bitcoin kunne betragtes som en bonafide aktivklasse, fandt sted under den sorte svane af alle sorte svaner, en global pandemi af hidtil uset omfang i den moderne tidsalder. Det fandt sted midt i en bonanza af pengetryk og aggressive stigninger i prisen på risikoaktiver over hele linjen.

Dette fører os pænt ind i vores næste punkt. Den måske største grund til, at man skal være forsigtig, når man vurderer effekten af Bitcoin-halveringer, er, at disse udbudsnedskæringer er faldet bemærkelsesværdigt godt sammen med globale likviditetscyklusser.

Det næste diagram fra Fidelity viser dette godt. Hvordan kan vi være sikre på, at det er halveringerne, der påvirker Bitcoins pris, når de stemmer så godt overens med likviditetscyklusser? Er det blot et lykkeligt tilfælde?

Save

Vi understregede et lignende punkt, da der var tale om en “supercykel” under pandemien. Vi må ikke glemme, at Bitcoin først blev lanceret i 2009, hvor genesis-blokken blev udvundet to måneder før aktiemarkedet nåede bunden i marts samme år.

Derefter kom et tyremarked af historisk skala og lang levetid, med renter nær nul og et perfekt miljø for risikoaktiver. Bitcoin havde aldrig før oplevet et bjørnemarked i den bredere økonomi, hvilket betyder, at vi ikke anede, hvordan det ville handle, da den dag kom. I 2022 fandt vi ud af det.

Alt dette betyder ikke, at Bitcoin-halveringer ikke har nogen effekt på prisen på Bitcoin. Forsyningsloftet og den forudbestemte tidsplan for udgivelsen af nye Bitcoin er afgørende for det grundlæggende i Bitcoin. Det er det, der gør det muligt at analysere det gennem en makroøkonomisk ramme sammenlignet med guld, og hvad der gør det så spændende at studere.

Det kan sagtens være et tilfælde, at halveringer har fulgt de globale likviditetscyklusser. Pointen er, at ligesom vi ikke havde nogen information om, hvordan Bitcoin ville klare sig i et stramt monetært miljø før de sidste atten måneder, er vi simpelthen ikke sikre.

Frigivelsen af nye forsyninger bliver stadig skåret ned, og selvom nogle måske vil hævde, at det er blevet prissat, er dette virkelig et nyt aktiv, som vi ikke har set før, og derfor kan vi heller ikke argumentere for dette punkt med sikkerhed.

Dette er blot en advarsel om, at vi fra og med år 2023 ikke har nok information til at konkludere på den ene eller anden måde, om halveringer vil udløse prisstigninger. Mennesker, og derfor markeder, kan jo være følelsesladede.

Men det vil tiden vise.

Save