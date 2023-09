Citigroup lancerer digital token-tjeneste til institutionelle kunder

Citigroup har lanceret en ny token-tjeneste i det, der er bankens seneste satsning på det digitale aktivområde.

Citi Token Services er en blockchain- og smarte kontraktdrevet kontantstyring og handelsfinansieringstjeneste til institutionelle kunder.

Ifølge detaljer delt i en pressemeddelelse vil tjenesten levere en løsning, der konverterer kundeindskud til digitale tokens, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig pengeoverførsel over hele kloden. Citi er afhængig af en in-house privat blockchain til tjenesten, og kunder vil ikke være forpligtet til at oprette digitale tegnebøger. Løsningen vil snarere blive knyttet til bankens eksisterende systemer.

Transaktionsbank i realtid for kunder

Ved at integrere tokeniserede indskud vil aktivforvalterens kunder drage fordel af en automatiseret handelsfinansieringsløsning, der tilbyder 24/7 grænseoverskridende betalinger og likviditet. Citi Token Services er en enhed i investeringsbankgigantens Treasury and Trade Solutions (TTS) afdeling.

Shahmir Khaliq, Citigroups globale servicechef, sagde i en erklæring:

“Udviklingen af Citi Token Services er en del af vores rejse for at levere real-time, altid-på, næste generation af transaktionsbanktjenester til vores institutionelle kunder. Denne udvikling går hånd i hånd med vores brancheførende arbejde på Regulated Liability Network for at skabe interoperable digitale aktivløsninger på multibankbasis.”

Ifølge pressemeddelelsen kommer Citi Token Services efter et samarbejde mellem virksomheden, en kanalmyndighed og den førende havfragtudbyder Maersk. Ideen er at bringe hurtigere blockchain-baserede transaktioner til handelsfinansieringsøkosystemet. Med platformen vil kunder være i stand til at få adgang til øjeblikkelige betalinger, hvilket i høj grad forbedrer de afviklingsforsinkelser, der karakteriserer ældre grænseoverskridende overførsler.

Citigroups seneste løsning følger virksomhedens deltagelse i et pilotprogram, der involverede Federal Reserve Bank of New York og flere globale banker. Beviset på konceptet for “Regulated Liability Network” så store banker udrulle tokeniserede indskud, der blev afviklet gennem centralbanken.

I juni 2022 annoncerede Citi et partnerskab med Metaco, da det forsøgte at udvikle en digital depotløsning til institutionelle kunder. I juni i år købte blockchain-virksomheden Ripple Metaco for 250 millioner dollars, hvilket fik Citi til at genoverveje sit samarbejde med depotudbyderen.

