AMC aktiekurs er i et frit fald, men et 200% spring er muligt

AMC Entertainments (NYSE: AMC) aktiekurs er blevet uelsket og uønsket. Aktierne dykkede til et lavpunkt på $7,71, tæt på det laveste niveau nogensinde. Den er faldet med mere end 89 % fra sit højeste niveau i år og med over 99 % fra sit højeste niveau under pandemien.

Fortyndingsmaskine

AMC Entertainments forretning er en af de største virksomheder i underholdningsindustrien. Virksomheden driver den største biografvirksomhed i USA. Som sådan led virksomheden betydeligt under COVID-19-pandemien.

En central udfordring for AMC-investorer er, at virksomheden er gået over til en af de største fortyndingsmaskiner på Wall Street. Senest sagde selskabet, at det havde rejst over 300 millioner dollars ved at sælge sine egne aktier.

I alt har AMC set antallet af udestående aktier springe fra 58,7 millioner i juni 2022 til over 158 millioner. Udstedelse af nye aktier er noget af det værste, der kan ske for investorer.

Det ses ofte som det modsatte af aktietilbagekøb eller tilbagekøb, da det udvander sine eksisterende aktionærer. Det sænker også en virksomheds indtjening pr. aktie (EPS) og fører til en svag aktiekurs.

AMC-aktiekursen styrtede også ned efter selskabets beslutning om at konvertere APE-foretrukne aktier til AMC-fælles aktier. Dette træk blev også set som meget udvandende. I en erklæring sagde virksomheden, at flytningen var nødvendig for at undgå konkurs,

Udfordringen for AMC er, at den stadig brænder kontanter. De seneste resultater viste, at virksomheden havde over $435 millioner i kontanter og kortsigtede investeringer. Det havde over $922 millioner i samme periode i 2022.

I mellemtiden skal virksomheden opleve modvind på grund af den igangværende strejke i Hollywood. Analytikere mener, at mangel på indhold kan skade top- og bundlinjen i de kommende måneder. En sandsynlig katalysator vil være den kommende Taylor Swift-dokumentar, der vil blive vist i AMC-teatre.

AMC aktiekursprognose

Min sidste AMC-prognose var præcis, som du kan læse her. Det ugentlige diagram viser, at AMC-aktien har været i en stærk bearish trend i de seneste par år. Bestanden har dannet en faldende kanal, der er vist med sort. Den er flyttet til den nederste side af denne kanal.

AMC forbliver under 50-ugers og 100-dages glidende gennemsnit. Vigtigst er det, at aktierne ligger på $7,71, et par point under nøglestøtten på $10,95, det laveste point i 2020.

Derfor virker risiko/afkast-forholdet for aktien en smule gunstigt for nu. Jeg formoder, at aktierne sandsynligvis vil vende tilbage, når købere forsøger at teste oversiden af kanalen igen ved ~$40. Det betyder, at aktierne kan stige med mere end 200 % fra det nuværende niveau.

Det alternative scenarie er, hvor aktierne fortsætter med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til $5.

