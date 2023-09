Luk øjnene og gå tilbage til april 2023 et øjeblik – helvede ser ud til at bryde løs på kryptoområdet, og dets investorer kæmper for at beskytte deres hårdt tjente penge.

Men der er én gruppe blandt dem med det største smil på læben. Inderst inde ved du, at det er flokken, der investerede i PEPE – en meme-mønt, der har trodset den bredere tendens og samlet mere end 250%.

Åbn nu dine øjne og træd tilbage ind i den virkelighed, som du gik glip af ved den mulighed!

Men lad os ikke gnide det i ansigtet og i stedet fokusere på den gode nyhed om, at meme-markedet netop har budt et nyt medlem velkommen til familien med potentiale for enorm opad i de kommende måneder.

Det går under navnet Memeinator. Og ja, det har du ret – stort set som en Terminator, men blot mere cool med potentialet til at tjene penge.

En kort introduktion til Memeinator

Meme-mønter kan sikkert være lukrative investeringer, men de er også tilbøjelige til flere svindelnumre – en gener, som Memeinator ønsker at rette op på for altid.

Projektet bruger blockchain og kunstig intelligens for at granske internettet og lede efter et væld af svage mønter, som det kan fortære i sit krydstogt til at dominere meme-mønternes plads.

Og der er dit første søgeord, der berettiger en investering: AI.

Statista forudser, at markedet for kunstig intelligens vil vokse omkring ti gange ved udgangen af dette årti – og den eksplosive vækst vil sandsynligvis ikke kun gavne giganter som Microsoft og Nvidia. Deltagere som Memeinator kunne udnytte det lige så meget.

Memeinator er planlagt til at lancere sit forsalg den 27. september. For flere detaljer, besøg hjemmesiden her.

Memeinator (MMTR) forsalg er lige rundt om hjørnet

Memeinator eller “MMTR” forventes at gå for $0,01 i starten af forsalget og $0,0485 i slutningen af det. Det betyder, at en kæbe falder med 132 % afkast af investeringen lige fra hånden.

Når forsalget er gennemført, planlægger teamet bag MMTR at notere det på de bemærkelsesværdige kryptobørser, som historisk set har tjent mange mønter som en meningsfuld katalysator for yderligere prisstigning.

Alt i alt er det helt et spørgsmål om efterspørgsel. Jo mere der er af det, jo bedre er sandsynligheden for fortsat opside. Til det formål er det værd at nævne her, at Memeinator allerede har tiltrukket tusindvis af tilmeldinger – eller med andre ord – efterspørgselsbilledet ser allerede ret fyldt ud af farver, og projektet har planer om aggressiv markedsføring og branding for også at udvide sit publikum yderligere.

Bemærk, at MMTR sidder lige i hjertet af meme-møn tmarkedet, som intet var værd i 2020, $20 milliarder i 2022 og $36 milliarder i sidste måned. Det er den form for hurtig vækst, som Memeinator er positioneret til at drage fordel af.

Besøg hjemmesiden for mere information om projektet, der har til formål at ødelægge de svagere meme-mønter og i sidste ende ramme en markedsværdi på 1,0 milliarder dollar.

Er MMTR på en eller anden måde relateret til Bitcoin?

Meme eller ej, MMTR er i sin kerne en krypto, hvilket betyder, at den kan drage fordel, hvis klokkeren – Bitcoin stiger i de kommende måneder.

Den potentielle korrelation gør det endnu mere interessant i betragtning af, at der er en masse medvind, som snart kan låse op for næste etape i BTC. Tidligere på ugen sagde kryptoanalytiker Trader Tardigrade, at verdens største kryptovaluta er på vej mod $46.000 næste – en stigning på hele 80% herfra.

På trods af fortsatte raserianfald fra US Securities & Exchange Commission forventer mange, at regulatoren i sidste ende vil give grønt lys for en Spot Bitcoin ETF. Selv Jay Clayton – dens egen tidligere formand var for nylig enig i et interview, at en godkendelse var uundgåelig.

Det er vigtigt, fordi en børshandlet fond sandsynligvis vil drive institutionel kapital ind i Bitcoin, hvilket kan lægge pres på prisen på opsiden. Og så til sidst er der Federal Reserve, der er lige ved at annoncere, at det er gjort med at hæve renten – en begivenhed, der forhåbentlig vil øge interessen for de mere risikable aktiver som kryptovalutaer i almindelighed og måske Memeinator i særdeleshed.

Klik her, hvis du ønsker at dykke dybere ned i Memeinator (MMTR).

