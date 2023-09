Bitcoin kan afkobles fra aktier en dag, men det er ikke sket endnu

“Kan Bitcoin nogensinde blive et ukorreleret hedge-aktiv, som en slags digital version af guld?”

Der er måske ingen spørgsmål, jeg ser oftere fra både kunder og investorer. Og personligt vil jeg påstå, at det er blandt de mest fascinerende i hele krypto.

Det er en gåde, som jeg har arbejdet meget på. Jeg har bygget snesevis af modeller, konstrueret alle slags simuleringer, og ærligt talt brugt alt for meget tid på at arbejde på et spørgsmål, der simpelthen endnu ikke kan besvares med sikkerhed (lockdowns var en god undskyldning, men det er nu blevet sværere at retfærdiggøre at blive indendørs på en bærbar computer i 22 timer i døgnet).

Vi kan teoretisere alt, hvad vi vil – og jeg har mine meninger – men Bitcoin er et aktiv, der kun har eksisteret i 14 år, og derfor er vores datastørrelse minimal. Vi stikker bare i mørket, virkelig.

Faktisk lancerede Bitcoin i januar 2009, kun to måneder før aktiemarkedet nåede bunden i marts samme år (efter en form for krak, har du måske læst om det i lærebøger, eller måske har Google også noget info om det). I det følgende årti så vi så et af de længste og mest eksplosive tyremarkeder nogensinde, en bonanza, der kun var op, drevet af historisk lave renter og en rødglødende pengeprinter.

Og alligevel var folk klar til at erklære Bitcoin som et ukorreleret aktiv, en måde at diversificere en klassisk aktie-/obligationsportefølje. Men indtil sidste år havde den aldrig set et bjørnemarked i den bredere økonomi! Selv konceptet med en positiv rente var stort set fremmed for Bitcoin indtil 2022. At erklære det som et diversificerende aktiv hidtil ville være beslægtet med en person, der aldrig har smagt alkohol, og diskuterer, om Guinness eller Coca-Cola smager bedre. Hvordan er det meningen, at du skal vide, hvordan du vil reagere i den situation?

Intet af dette er særlig indsigtsfuldt. Faktisk er det blændende indlysende, ligesom svaret på det forrige Guinness vs Coca-Cola spørgsmål. Og som jeg siger, er spørgsmålet om, hvorvidt Bitcoin vil afkoble sig fra risikoaktiver i fremtiden, det store spørgsmål, en fascinerende gåde, der er nøglen til hele investeringsafhandlingen.

Men én ting er sikkert, og det kan bevises objektivt sandt: Bitcoin handler i øjeblikket som et højrisikoaktiv. Og det er ikke had – det er bare sandt!

Og alligevel, hver gang vi ser selv den mindste (og meget kortsigtede) dyk i korrelationen mellem aktier og Bitcoin, cirkulerer der overskrifter som “Bitcoin er endelig afkoblet”, “Bitcoin divergens er her” eller “Bitcoin er afgørende for at afdække din portefølje”.

Jeg ved ikke, om dette er iboende bias fra interessenter inden for rummet, engagement farming eller hvad, men det er næsten umuligt at komme med et stærkt argument, der understøtter dette. Ofte citeres korrelationskoefficienter i sådanne erklæringer, noget som en meget flygtig Pearson-metrik over en 30-dages tidsramme med et (midlertidigt) fald fra 0,9 til 0,5. Men hvad viser det?

Eller nogle gange savnes væsentlige lurende variabler. Et godt eksempel på dette var den regionale bankkrise i marts, da sammenbruddet af Silicon Valley Bank ansporede til et 20% hop i Bitcoin-prisen. Her var det ultimative bevis på Bitcoins bopæl uden for risikoaktivernes område, dets uforlignelige (fiat) hedge-kvaliteter på fuld visning, ikke?

Nå, egentlig ikke. For inden for et knirkende banksystem faldt forventningerne omkring Federal Reserves evne til at hæve renten i fremtiden – som vi kunne se ved at bakke sandsynligheden ud af Fed-futuresmarkedet både før og efter SVB-nyhederne. Og hvad er mere bullish for risikoaktiver end en duevending i renteforventningerne?

I sandhed, for spørgsmålet om, hvorvidt Bitcoin handler som et risikoaktiv, er det overflødigt at se på fancy Pearson-koefficienter; det er unødvendigt at bygge komplekse modeller; det er langt fra vigtigt at bruge dine dage fast inde på en bærbar computer og lege med alle slags tal.

Du skal blot plotte Bitcoins pris mod den teknologitunge Nasdaq for at se dette. Nogle gange er den enkle løsning den mest elegante. Siden inflationen tog til, og økonomien gik over i dette nye paradigme med stram pengepolitik (lad os sige 1. kvartal 2022), har Bitcoin handlet som en gearet indsats på Nasdaq.

Se, jeg elsker Bitcoin. Jeg synes, at det er helt fascinerende at vurdere dets plads i en investeringsportefølje og spekulere i den fremtidige vej for aktivet – og hvordan det passer ind i den makroøkonomiske sfære. Jeg skrev en hel bog om at forsøge at modellere dets afkast fremadrettet og besvare netop det spørgsmål om, hvor det præcist skal sidde i en portefølje. Jeg elsker det virkelig!

Men lige nu handler Bitcoin som et risikoaktiv. Det kan afkoble en dag (og det er et spørgsmål til en anden gang), men den dag er endnu ikke kommet. Det er svært at argumentere andet, på trods af hvad vi ofte hører fra dem i rummet.

