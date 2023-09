Medical Properties Trust (MPW) aktie: fang ikke en faldende kniv

Medical Properties Trust (NYSE: MPW) aktiekurs har været en katastrofe. Aktierne er faldet fra det højeste niveau nogensinde på $20,45 i januar 2022 til de nuværende $5,80. Det ligger nu på det laveste niveau siden august 2013.

Mur af løbetider forude

Medical Properties Trust er en førende ejendomsinvesteringsfond (REIT), der leverer bygninger til virksomheder i sundhedssektoren. Det har 438 ejendomme i USA, Storbritannien, Schweiz og Tyskland.

MPW har været under pres i de seneste måneder. For det første, ligesom Block og Adani Group, kom virksomheden under et shortseller- angreb i 2022. Hedeye, en førende amerikansk virksomhed, advarede om virksomhedens tilstand, herunder værdiansættelse og aggressivt regnskab.

Medical Properties Trust står også over for adskillige udfordringer. Den største udfordring er, at den har en mur af løbetider i de næste 12 til 36 måneder. For det første har virksomheden en løbetid på 400 millioner pund, der kommer senere i år. Det har også en løbetid på et britisk pund, der kommer i 2024 efterfulgt af flere flere i de næste par år. I en meddelelse sagde ledelsen:

»Vi har likviditets- og likviditetsressourcerne til blot at skrive en check for det. Den eneste løbetid, igen, jeg gentager, hvad vi har gået igennem i et stykke tid, men den eneste løbetid i 2024 er da det australske løbetid, som vi allerede har betalt ned et betydeligt flertal af.”

Som et resultat besluttede virksomheden at skære ned på udbyttet i et forsøg på at bevare kontanter. Det halverede udbetalingen til $0,15. Dette er bemærkelsesværdigt, da folk køber REIT-aktier udelukkende for deres udbytte.

MPW besluttede at skære ned på sin udbetaling, fordi den var uholdbar. For det første steg dets samlede årlige udbetalinger til $568 millioner i 2020 til over $700 millioner i 2022. I samme periode faldt dets pengestrømme fra $513 millioner til $421 millioner.

Hvad værre er, MPW’s omsætning og overskud er gået i den forkerte retning. Dens omsætning faldt med 15,70% til $337 millioner, mens dens GAAP-tab var $0,07.

Medical Properties Trusts aktiekursprognose

MPW-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at MPW-aktien har været i et frit fald i de seneste måneder. Aktien dannede et dødskorsmønster i oktober 2022. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bearish tegn.

MPW-aktiekursen er styrtet under nøglestøtten på $6,72, det laveste niveau i marts. Det vendte også den vigtige støtte til $9,51, det laveste sving i marts 2022. Relative Strength Index (RSI) nærmer sig det oversolgte niveau.

Derfor tror jeg på, at aktierne vil fortsætte med at falde i de kommende uger. Dette fald kunne få det til at flytte til nøglestøtten til $5. På længere sigt kan vi ikke udelukke en situation, hvor aktierne hopper tilbage.

