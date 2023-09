Rupert Murdoch – medieindustriens mogul har trukket sig som formand for Fox Corp og News Corp. Aktierne i begge selskaber åbnede en smule ned i dag.

Murdoch bliver formand emeritus

Den 92-årige veteran vil nu have en ærestitel som Chairman Emeritus i begge virksomheder. Hans notat til medarbejderne lyder:

“Vores virksomheder har et robust helbred, ligesom jeg. Vi har al mulig grund til at være optimistiske med hensyn til de kommende år – det er jeg bestemt, og planlægger at være her for at deltage i dem.”

Lachlan Murdoch – hans søn forbliver administrerende direktør for Fox Corporation. Hos News Corp vil han nu være den eneste bestyrelsesformand, ifølge meddelelsen torsdag.

Sidste måned blev News Corp rapporteret at have reduceret omkostningerne med mere end $160 millioner i år.

Rupert Murdochs fratræden som bestyrelsesformand for begge selskaber markerer bestemt afslutningen på en æra.

Fox Corp har haft et svært 2023

Forretningsmagnaten forvandlede, hvad der var en lille australsk avis, til en global forretning, der på sit højeste omfattede ikke bare Fox News, men også et tv-netværk og et filmstudie. Murdoch skrev også i dag:

“I hele mit professionelle liv har jeg dagligt været engageret med nyheder og ideer, og det vil ikke ændre… kampen for ytringsfrihed og tankefrihed har aldrig været intens.”

Det har været et ret vanskeligt år for Fox Corp. For det første skulle det betale næsten 790 millioner dollars for at afgøre en ærekrænkelsessag relateret til Dominion Voting Systems. Tucker Carlson – et af dets toptalenter blev også fyret tidligere i 2023.

Alligevel kom Fox Corp foran indtjeningsestimaterne i sit fjerde finansielle kvartal i august.

