Vodafone aktiekurs: sjældent mønster peger på 13 % opad

Aktiekursen på Vodafone (LON: VOD) er steget tilbage i de seneste par uger, da investorerne satser på selskabets bedring. Aktien sprang til et højdepunkt på 82p fredag, det højeste punkt siden 16. maj. Det er steget med mere end 17 % fra det laveste niveau i år.

Vodafone-vendingen fortsætter

Copy link to section

Vodafone har været under intenst pres i de sidste par år. Væksten på nøglemarkeder som Tyskland, Storbritannien og Indien er aftaget, mens virksomheden har en stor gældsbelastning.

De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg med 3,7 % til over 10,7 milliarder euro i dets første kvartal. Tysklands omsætning faldt med 1,3 % til 3,14 milliarder euro, mens Italien faldt med 1,6 % til 1,13 milliarder euro. Storbritanniens omsætning steg med 5,7 % til 1,6 milliarder euro.

Ledelsen arbejder nu på at nedbringe sin gældsbelastning og gennemføre en større vending. Fredag meddelte firmaet, at det vil forlade sin spanske forretning ved at sælge sine aktiver til Zegona Communications.

Save

Dens spanske forretning har været igennem et hårdt problem i de sidste par år. Serviceomsætningen faldt med 3 % i det seneste kvartal. Dets mobilkontrakter med 87k, mens bredbåndsindtægter faldt med 65k. Ledelsen tilskrev dette til stigende afgang efter Vodafone hævede priserne.

Vodafone overvejer også mere aktivsalg. Bare sidste år afviste det et bud på sin italienske forretning fra Apax og Iliad. Samtidig forsøger det at fusionere med Three, et britisk selskab ejet af CK Hutchison.

Forex er en anden stor bekymring, som Vodafone står over for. Tyrkiet, som udgør 4 % af den samlede omsætning, har set sin valuta dykke til et rekordlavt niveau. Tilsvarende er den sydafrikanske rand og det egyptiske pund faldet kraftigt i de seneste måneder.

Vodafone aktiekursprognose

Copy link to section

Save

Det daglige diagram viser, at VOD-aktiekursen dannede et dobbeltbundsmønster ved 70p. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest bullish tegn. Den er nu flyttet over halsudskæringen på dette mønster ved 79.10p. Denne pris faldt også sammen med det laveste udsving i december sidste år.

Vodafones aktiekurs har også bevæget sig over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Det har også gentestet 200-dages glidende gennemsnit. Derfor er der sandsynlighed for, at aktierne vil fortsætte med at stige, da købere målretter det centrale modstandspunkt på 92,2-, det højeste punkt den 3. maj. Sker det, vil aktien stige med 13 pct.

Save