Sagen for Bitcoin (BTC) på trods af nedbruddet på ~61%.

Bitcoin (BTC)-prisen har gennemgået et hårdt patch i de sidste to år. Efter at have toppet nær $68.000 i 2022, er Bitcoin dykket med ~61% til de nuværende ~$26.000. Andre kryptovalutaer som Avalanche, Solana og Algorand har klaret sig dårligere. Alligevel kan der stadig gøres en sag for at investere i Bitcoin i 2023.

Bitcoin har mødt modvind

Bitcoin-prisen har været en dårlig investering for folk, der har købt den på sit højeste niveau. Det har dog været et stort aktiv for folk, der har investeret i det siden starten i 2009. Bitcoin er steget med mere end 8.000% siden december 2014, mens S&P 500 og guld er steget med henholdsvis ~108% og ~65%.

Bitcoin har mødt adskillige modvind gennem årene. Først var der det velkendte kollaps af Mt.Gox, den daværende førende kryptobørs . Den har også overlevet andre velkendte kollapser som FTX, Terra, Celsius, Voyager Digital og Three Arrows Capital.

For det andet har Bitcoin også stået over for regulatoriske udfordringer. Kina har forbudt Bitcoin og andre kryptovalutaer. I USA har Securities and Exchange Commission (SEC) også anlagt adskillige retssager, der udfordrer de bedste aktører i branchen.

Senest anlagde bureauet retssager mod Binance og Coinbase. Det har også modstået tiltag til at tage Bitcoin mainstream ved at acceptere spot-ETF’er. Sådanne midler ville føre til flere investeringer fra store institutionelle investorer.

For det tredje, og vigtigst af alt, står Bitcoin over for udfordringen med høje renter. Federal Reserve har allerede leveret adskillige renteforhøjelser, hvilket har presset renterne til det højeste niveau i mere end to årtier.

Sagen om Bitcoin

På trods af de seneste udfordringer er der stadig mulighed for at investere i Bitcoin for langsigtede investorer.

For det første er langsigtede Bitcoin-indehavere stadig optimistiske med hensyn til mønten. On-chain data viser, at disse indehavere har over 14,6 millioner Bitcoins, hvilket repræsenterer over 75% af udbuddet. Det betyder, at størstedelen af de seneste udsving er forårsaget af minoritetsejere.

The percentage of Bitcoin's supply held by long-term holders is quietly about to break its all-time high of 76% pic.twitter.com/p9lIhXc3CA — Will Clemente (@WClementeIII) September 18, 2023

For det andet har Bitcoin allerede klaret så mange storme i det sidste årti, selv uden større institutionelle investorer. Som nævnt har den overlevet kollapser som Mt.Gox, FTX og Terra. Den trivedes også under Covid-19-pandemien, den største sorte svanebegivenhed i moderne tid.

For det tredje, og vigtigst af alt, ser Bitcoin ud til at klare sig godt i det højrentemiljø, som vi befinder os i. Kurserne er allerede hoppet fra nul, hvor de var i over et årti til 5,5 %. Og Federal Reserve tror, at de vil toppe med 5,75%.

Priserne har ikke været så høje i mere end 20 år. Som følge heraf er pengemarkedsfondenes afkast steget til næsten 6 %, hvilket gør kontanter ret attraktive. På trods af dette er Bitcoin allerede hoppet fra sidste års laveste på $15.000 til over $26.000.

Mest afgørende er Bitcoin stadig værdsat til over $565 milliarder. Hvis det var en virksomhed, ville Bitcoins markedsværdi rangere det som det 10. største firma i verden. Det ville være større end Eli Lilly, Visa, UnitedHealth, Exxon og TSMC.

For at være klar, er Bitcoin stadig en risikabel investering, som vi har set med dens historiske volatilitet. BTC har dog overgået mange menneskers forventninger i det seneste årti. Og vigtigst af alt, så er Bitcoin endnu ikke styrtet til nul, som mange kendte investorer som Charlie Munger og Warren Buffett forudsagde for et par år siden.

