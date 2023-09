Fed-beslutning: er amerikanske aktier prissat til perfektion?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

S&P 500 skubber til opsiden i skrivende stund, efter at den amerikanske centralbank sagde, at den lod renten være uændret i denne måned.

Bank of America hævede sit S&P 500-mål i dag

Centralbanken signalerede dog, at den sandsynligvis vil hæve endnu en gang inden udgangen af dette år.

Alligevel forventer Savita Subramanian – en Bank of America-analytiker, at markedsbredden vil blive bedre fremadrettet. Hun hævede sit årsafslutningsmål på S&P 500 -indekset i dag til 4.600, hvilket tyder på yderligere 4,0 % opside herfra.

Recession afværget siger, at konsensusøkonomen… nettobudskabet for vores fem målindikatorer er bullish.

Benchmark-indekset blev set omkring 4.590-niveauet i slutningen af juli, men har vaklet lige siden på grund af stigende oliepriser og frygt for svaghed i den globale økonomi.

Fed vil sandsynligvis kun sænke renten to gange i 2024

Torsdag signalerede prik-plottet to rentenedsættelser næste år mod fire, det havde forudset i juni, som styrkede den højere for længere fortælling. Du kan se formand Jerome Powells pressekonference her.

Men BofA Securities’ Subramanian er overbevist om, at kunstig intelligens vil forbedre produktiviteten væsentligt, hvilket vil fremme indtjeningsvæksten fremover. Hendes forskningsnotat lyder:

Produktivitet, effektivitet, mindre arbejdsintensitet AI er en del af dette, og det samme er automatisering, arbejdskraft og lønincitamenter til den rigtige størrelse … produktivitet ville sandsynligvis få aktierisikopræmien lavere.

I sidste uge sagde Bureau of Labor Statistics, at forbrugerpriserne i USA steg 0,6 % for måneden i august mod 0,5 % forventet og 0,2 % i juli (kilde). S&P 500 er i øjeblikket steget mere end 15 % år-til-dato.

