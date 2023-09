Bitcoin er tilbage under $27.000 i dag, efter at den amerikanske centralbank sprang over en renteforhøjelse, men gentog den højere for en længere fortælling.

Robert Kiyosaki er optimistisk med hensyn til Bitcoin

Interessant nok ser Robert K iyosaki – den velkendte forfatter til Rich Dad Poor Dad, nylig svaghed som en mulighed for at få eksponering for verdens største kryptovaluta.

Guld, sølv, bitcoin er gode tilbud i dag … men ikke i morgen. Amerika er knust. Køb GSBC i dag før aktier, obligationer, fast ejendom.

Kiyosaki blev tidligere rapporteret at have kaldt kryptoerne fremtiden indenfor penge og fiat-valutaer for “falske penge”.

Tidligere på ugen gentog en pseudonym kryptoanalytiker – PlanB eller 100trillionUSD også sin prognose for, at Bitcoin vil være $100.000 værd i 2025. Til sidst ser han endda prisen ramme $1,0 millioner ligesom grundlæggeren og administrerende direktør for Ark Invest – Cathie Wood.

Sådanne prognoser, uanset hvor pompøse de end er, er vigtige, da BTC er en klokkeren. Den retning, det tager, er normalt den retning, hele kryptorummet følger. Så hvis det rent faktisk stiger så kraftigt i de kommende måneder og år, vil kryptomarkedet som helhed sandsynligvis også drage fordel af det.

Og det inkluderer ikke kun de ældre eller mere etablerede mønter – friske som Shiba Memu kunne også deltage i det stævne.

Velkommen til Shiba Memu – et marketingkraftcenter

Shiba Memu vil have dig til at tænke på det som hundrede marketingbureauer samlet til ét.

Hvorfor? Fordi den udnytter kunstig intelligenss vidundere for at skabe og derefter promovere indhold på internettet. Og det er ikke kun begrænset til selvpromovering, men kan også tilpasses til en masse andre applikationer.

Tal om maksimal produktivitet og effektivitet, ikke?

Shiba Memu er så meget desto mere attraktiv, fordi det ikke udelukkende handler om nytte, men også om investering. Projektets originale meme-mønt – “SHMU” er i øjeblikket i forsalg, som du kan holde i håb om til sidst at gøre store afkast.

Husk, at meme-mønt markedet er et marked, der ikke var værd i begyndelsen af pandemien, men som var omkring 20 milliarder dollars værd i 2022. Det er i bund og grund den form for vækst, du kan drage fordel af, hvis du investerer i Shiba Memu-mønten.

Hvilken medvind på kort sigt kunne hjælpe SHMU-mønten?

Shiba Memu har endnu ikke fundet vej til en fremtrædende kryptobørs. Det er værd at nævne her, fordi en notering typisk har en tendens til at give et boost til efterspørgslen og i sidste ende en stigning i prisen.

Så det er en katalysator, der kan oversættes til prisstigning på kort sigt.

Men dermed ikke sagt, at efterspørgselsbilledet er noget af et spørgsmålstegn ved at skrive. SHMU har allerede rejst hele $3,1 millioner i forsalg, der signalerer solid interesse for den kunstig intelligens-aktiverede meme-mønt.

Shiba Memu er også planlagt til at introducere et AI-dashboard ved udgangen af 2023, som også forventes at være en kortsigtet medvind.

Indtil da er det spændende, at prisen på en SHMU stiger en gang hver 24 timer. For eksempel er den i øjeblikket $0,0286 værd med det næste prisbug, der forventes om mindre end to timer fra nu.

Shiba Memu (SHMU) kunne drage fordel af den hurtige vækst indenfor AI

Endelig er Shiba Memu et spil om kunstig intelligens – en innovation, der forventes at styre finansmarkederne i de kommende måneder og år.

Netop i denne uge hævede en Bank of America-analytiker Savita Subramanian sit prismål ved årets udgang på det benchmark S&P 500-indeks, der citerer AI vil drive indtjeningsvæksten fremad.

Alt i alt drejer kunstig intelligens sig om et marked på 200 milliarder dollars på nuværende tidspunkt og forventes at stige til næsten 2,0 billioner dollars ved udgangen af dette årti. Igen, det er den slags vækst, du sandsynligvis vil have et skud på, hvis du bliver udsat for SHMU.

Som det er tydeligt, er der masser af faktorer, der tilsammen kan bidrage til at låse op for en betydelig opside i prisen på en original Shiba Memu-mønt. Og hvad er et bedre tidspunkt at sætte dine penge i en kryptoinvestering, der forventes at give store afkast, end når den er i forsalg?

Klik her, hvis du vil vide mere om Shiba Memu eller SHMU-mønten.

