AI-fokuserede Shiba Memu skinner forud for “Uptober”: Er det et køb?

Blot en uge inden september er Bitcoin steget 2,49 %. Hvis priserne forbliver varierede uden et større fald, vil kryptovalutaen sandsynligvis ende september højere og kun markere tredje gang, at flagskibets digitale aktiv og i forlængelse heraf markedet har registreret et grønt lys i løbet af måneden i de sidste 10 år.

Optimismen vil sandsynligvis stige, og for investorer kan et par nye projekter give mulighed for at komme tidligt ind. Shiba Memu, der i øjeblikket er i forsalg, kunne være en sådan kryptoperle.

Uptober har ‘historisk set’ været god ved krypto

I alle de måneder “rektember” levede op til sit navn med et negativt afkast, så leverede de næste 30 dage en anstændig stigning. Dette skete i de seks år frem til 2022, med undtagelsen i 2018, hvor priserne faldt 5,58 % i september og 3,83 % i oktober.

Oktober, historisk positiv og døbt “Uptober” på tværs af kryptomarkedet, har set højere månedlige afkast ved alle undtagen to lejligheder – oktober 2014 og 2018. Sidste år, som Coinglass-data viser, faldt priserne 3,12 % i september, før de steg 5,56 % det næste år. måned.

Save Bitcoins månedlige diagram viser prisudviklingen i september. Kilde: TradingView

Selvom historiske resultater ikke indikerer fremtidige resultater, har analytikere sat blyant i potentielle katalysatorer, der kunne se kryptomarkedet vende højere. Disse inkluderer fortsat mainstream-udbredelse på tværs af Wall Street og de potentielt eksplosive nyheder om en første spot-ETF til det amerikanske marked.

Shiba Memu: en unik AI-centreret tilgang til meme-mønter

Indrømmet, Shiba Memu er et meme-mønt projekt. Men i modsætning til sine konkurrenter har Shiba Memu integreret blockchain-teknologi og kunstig intelligens for at skabe et unikt projekt.

I stedet for at stole på ældre menneskedrevne strategier for at få trækkraft, vil dette AI-geni implementere naturlig sprogbehandling, forudsigende analyse og video-/billedgenkendelse for at skabe et nyt AI-dashboard. Dette giver Shiba Memu mulighed for at frigøre sin magt via målrettede pressemeddelelser, sociale mediekampagner og direkte brugerengagement på tværs af internettet. Det robotastiske dashboard vil også modtage feedback og belønne SHMU-indehavere for forslagene.

En selvforsynende marketingmaskine kunne se en 24/7 vækstbane for projektet, hvor udbredelsen vil være til gavn for token-indehavere midt i ny efterspørgsel. Det originale token SHMU’s forsalg har indtil videre rejst over $3,1 millioner.

Besøg Shiba Memus hjemmeside for mere om, hvordan projektet fungerer.

Hvad er prisen på Shiba Memu i dag?

Projektets tidligste investorer har set prisen på SHMU stige hver 24 timer fra $0,011125 til en indledende sidste fase på $0,0244 på 60 dage. Men med høj efterspørgsel og investorer ivrige efter at tage tidlige positioner via forsalget, forlængede holdet forsalget, hvor priserne steg til $0,029125 i dag.

Med daglige prisstigninger låst, vil SHMUs forsalgspris stige til $0,0370. Det betyder, at køb på nuværende niveau kan se, at investorer låser sig i 100% gevinster, når tokens rammer kryptobørser. Bortset fra det, kunne køb nu fungere meget godt for investorer, der ser på en langsigtet investeringsmulighed – hodler.

Er det et godt tidspunkt at købe SHMU?

Selvom kortsigtede gevinster svarende til, hvad der blev oplevet med Pepe (PEPE) tidligere i år, er sandsynlige, er det den langsigtede indsats på Shiba Memus AI-teknologi, der kan være stor for SHMU-indehavere. Køreplanen skitserer, hvad der kunne være en bumper 2024: lanceringen af AI-marketing-dashboardet, udvidelse og partnerskaber og SHMU-token, der går live på store kryptobørser.

Denne udvikling kunne hænge perfekt sammen med det forventede tyremarked i 2024, katalyseret af større krypto udbredelse midt i Bitcoins halvering.

For Shiba Memu kan en stærk indtræden på markedet midt i yderligere trækkraft for kunstig intelligens være yderligere triggere til et frisk forsalgs-momentum. Dette skyldes, at SHMU-token-salget er planlagt til at løbe til slutningen af oktober – med prisen, der sandsynligvis vil stige, når tokens kommer på markedet.

Hvis du er interesseret i Shiba Memu, så kan du deltage i forsalget her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.