Her er den største risiko, Cardano, Solana, Polygon, XRP, Cosmos står over for

Investorer bliver bange, efterhånden som risiciene for det finansielle marked stiger. Frygt- og grådighedsindekset er trukket tilbage fra det højeste niveau fra år til dato på over 80 til frygtzonen på 34. Som et resultat har amerikanske aktier trukket sig tilbage fra deres højeste niveauer i år med Nasdaq 100, S&P 500 og Dow Jones er trukket tilbage med mere end 7 % fra YTD-højden.

Kryptovalutaer står over for risici

Bitcoin og andre kryptovalutaer har trukket sig kraftigt tilbage fra deres højeste punkt i år. BTC er faldet med mere end 17% fra det højeste punkt i år. Tilsvarende er Cosmos ATOM faldet med over 50%, mens Bitcoin Cash og Polygon MATIC er faldet med mere end 30%.

Kryptovalutaer er faldet på grund af flere risici. For det første er kryptovalutaer faldet på grund af de stigende regulatoriske risici på markedet. Securities and Exchange Commission (SEC) har modsat sig lanceringen af en Bitcoin ETF. Det overvejer nu en ETF af virksomheder som Blackrock, WisdomTree, Invesco og Fidelity.

SEC har også lanceret flere retssager, hvor de seneste er mod Binance og Coinbase. Andre regulatorer som ASIC og FCA har også annonceret en vis reguleringskontrol.

Kryptovalutaer står også over for lav efterspørgsel efter at have været igennem en stor kryptovinter siden 2021. Som følge heraf er den handlede mængde på alle kryptovalutabørser faldet til det laveste niveau i årevis.

Fed er den største risiko

Federal Reserve er den største risiko for både kryptovalutaer og aktier. I sidste uge besluttede banken at lade renten være uændret mellem 5,25 % og 5,50 %. Punktplotten pegede på endnu en renteforhøjelse på 0,25 % senere i år. Hvis dette sker, vil Fed presse renterne til mellem 5,50 % og 5,75 %.

Derudover har Fed forpligtet sig til at fortsætte sin politik for kvantitative stramninger (QT). Denne QT har set det reducere balancen med mere end $ 1 billion i de sidste par måneder.

Disse rentestigninger har store konsekvenser for aktier og kryptovalutaer som Jasmy, Avalanche, Polygon, Solana, Bitcoin Cash og Cosmos ATOM. For det første gør de andre sikre aktiver som pengemarkedsfonde (MMF) mere attraktive for investorer. Disse renter er steget til næsten 6 %, mens 2-årige statsobligationer giver over 5 %.

Højere renter kombineret med stigende inflation øger leveomkostningerne. Nylige data viser, at realkreditrenterne nærmer sig 8 %, mens misligholdelsen har været stigende. Derfor har mange mennesker ikke de skønsmæssige midler, de havde, da renten var på nul. Rentestigninger kan også føre til en recession, som jeg skrev her. Historien viser, at Bitcoin og andre altcoins underperformer i en periode med høje rater.

