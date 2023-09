Kryptovaluta-frygt- og grådighedsindekset klarer sig bedre end det generelle indeks, der spores af CNN Business. Indekset forblev på det neutrale punkt på 43 i søndags, mens CNN en flyttede til frygtzonen på 36.

Aggressiv tone fra Fed og stigende råoliepriser

Krypto- og aktiemarkedet står overfor adskillige modvinde, da bekymringerne om økonomien fortsat eksisterer. I USA besluttede Federal Reserve at lade renten være uændret på 5,25% og 5,50%. Udvalget pegede også på endnu en stigning på 0,25% i de kommende møder.

Der er også energirisici, da prisen på råolie fortsatte med at stige. Brent, det internationale referencepunkt, steg til $95, og analytikere forventer, at det vil stige til $100 i de kommende uger. Højere energipriser betyder, at inflationen vil forblive på et højt niveau i længere tid end forventet.

Andre vigtige råvarer stiger, som jeg skrev her. Olivenolie, kvæg, appelsinjuice og kakao er alle steget til historiske niveauer i de sidste par måneder. Husk, de seneste data viste, at den samlede forbrugerinflation steg til 3,7% i august, det højeste punkt i et par måneder.

Frygt- og grådighedsindekset er også trukket sig tilbage på grund af den igangværende UAW-strejke og den igangværende trafikprop ved Panamakanalen.

På trods af disse udfordringer har Bitcoin og andre kryptovalutaer holdt ret godt i de sidste par dage. Bitcoin er forblevet over $26.000, selvom Nasdaq 100 og S&P 500-indekset er faldet i de seneste par uger.

Memeainator token-salget nærmer sig

En vigtig kryptonyhed at se i denne uge vil være den kommende lancering af Memeainator token-salg. Memeainator, som har akkumuleret over 19.000 Twitter-tilhængere på få uger, sigter mod at blive førende inden for mememøntindustrien.

Til at begynde med tog begrebet meme-mønter fart i 2021 med succesen med Dogecoin og andre mønter som Shiba Inu, Dogelon Mars og Baby Dogeoin. Siden da har skabere lanceret mange meme-mønter som Bonk og Pepe.

Memeainator sigter mod at være den største meme-mønt i verden. Og hen ad vejen har det til formål at skabe mange Memeainator-millionærer over tid. For at opnå dette har udviklerne forpligtet sig til at investere massivt i markedsføring og opbygning af et økosystem.

Desuden har de allokeret 7,5% af alle tokens til konkurrencer. En af konkurrencerne vil se den heldige vinder gå til rummet med Virgin Galactic, virksomheden startet af Richard Branson.

Og vigtigst af alt, ud over dens meme-mønt-legitimationsoplysninger, vil platformen inkorporere nogle AI-funktioner. Som en del af denne AI-trend vil udviklerne bruge X API og ChatGPT i fremtiden.

