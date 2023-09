Pepe falder 24% på en måned, mens revolutionerende Memeinator rydder op i meme-token rummet

Pepe ($PEPE) har mistet den hype, den havde for måneder siden, hvor prisen steg med en massiv 9000%. Meme-tokenet tiltrak investorer, da dets værdi steg til $0,00000431. Ikke desto mindre har tingene ændret sig for den engang så lukrative krypto. Pepe er nemlig faldet med ca. 24 % i løbet af de sidste 30 dage.

Save PEPE’s 30-dages kursdiagram på Coinmarketcap

PEPE har mistet omkring 24% af sin værdi i de sidste 30 dage. Især startede aktivets uro, da Pepe-teamet aflastede tokens til en værdi af $15,7 millioner fra den primære tegnebog. Yderligere ændrede tegnebogens protokoladgang til to signaturer fra fem.

Som invezz.com rapporterede, katalyserede sådanne begivenheder spekulationer om, at tæppet blev trukket væk under fødderne, og investorerne begyndte at sælge deres PEPE-beholdning. Mens udviklere forsøgte at kontrollere skaden, udtrykte andre skepsis og beklagelse over at have investeret i projektet.

Desuden var PEPEs Telegram-konto næring til branden, da den stødte på sikkerhedsproblemer. Alt handlede nær $0,00000068 på pressetidspunktet, hvilket indikerer et fald på 85% fra ATH’er. Analytikere har forskellige meninger om PEPEs fremtidige bane, hvor de fleste forventer stejle prisfald.

Save

PEPEs præstation afspejler problemerne med illegitimitet i meme-tokensektoren. I mellemtiden planlægger den nyligt lancerede Memeinator at redde det tematiske digitale møntmarked. Projektet sigter mod at udnytte AI til at finde og ødelægge svage memer.

Den nye udfordrer – Memeinator (MMTR)

Copy link to section

Mens Pepe møder udfordringer, er en ny udfordrer, Memeinator, ankommet for at redde mememøntindustrien. Det nye projekt vil køre videre på den igangværende temakrypto-dille, mens det giver entusiaster en chance for at investere i stærke mærker med lovende fremtid.

Da Memeinator vendte tilbage fra 2077 for at rydde op i meme-valutamarkedet, bruger Memeinator kunstig intelligens til at scanne og ødelægge svage projekter, eller “dem, den anser for uønskede, og som har haft en negativ effekt på fremtiden, som den er vendt tilbage fra.”

Memeinator planlægger at dominere sektoren og vinde topplaceringen som den mest handlede temakrypto.

Bør du investere i Memeinator?

Copy link to section

Memeinator er et lukrativt projekt, der giver kryptofans en chance for at investere i meme-mønter med lukrative muligheder. Mens andre tokens i denne aktivklasse er afhængige af hype for at vokse, har den en detaljeret køreplan for at opnå massiv markedsværdi.

“Projektet vil investere massivt i marketing og branding for at sikre, at alle taler om det, og at vejen til en enorm markedsværdi er klar.”

Memeinator vil også fortsætte med at blomstre, efterhånden som kunstig intelligens vinder mere indpas. Eksperter, der dækker en bred vifte af industrier, mener, at AI-markedet vil eksplodere til næsten 2 billioner dollars i 2030. AI-centrerede projekter er fortsat klar til bemærkelsesværdige fordele.

Memeinators imponerende tokenomics gør altcoin til en ideel kandidat til eksplosiv prisvækst i fremtiden.

Du kan finde mere information om Memeinator på deres hjemmeside.

Save