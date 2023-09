Sandsynlighed for recession i 2023: Oddsene er højere end Wall Street forventer

En følelse af frygt breder sig på det finansielle marked. Frygt- og grådighedsindekset er flyttet til frygtzonen på 38, mens S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene er trukket tilbage med over 8 % fra YTD-højden.

Også det amerikanske dollarindeks (DXY) er sprunget til det højeste punkt i over seks måneder. iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) ETF er faldet til det laveste niveau siden oktober sidste år.

Fed tror på en blød landing

Talen om en recession i USA har været lidt svag i de seneste måneder. For det første viste de seneste data, at den amerikanske økonomi steg med 2,1 % i andet kvartal efter en vækst på 2,6 % i 1. kvartal. Og Atlanta FedNow-data anslår, at økonomien vil vokse med 4,9 % i 3. kvartal.

Derfor mener analytikere, at oddsene for en recession er faldet i de seneste måneder. I deres seneste rapport reducerede analytikere hos Goldman Sachs deres skøn over landets fald til en recession til 20 %.

Federal Reserve mener, at den kan konstruere en blød landing, hvor den sænker inflationen uden at forårsage recession. I en erklæring mandag bemærkede Chicago Feds Austan Goolsbee, at økonomien kunne undgå en recession, selvom renten forbliver på det højeste niveau i mere end to årtier.

Han nævnte det faktum, at arbejdsløsheden forbliver på et historisk lavpunkt, mens inflationen er faldet i de sidste par måneder.

Recessionsrisici er forhøjede

Jeg mener, at recessionsrisici er på et forhøjet niveau. For det første er rentekurven inverteret til det laveste niveau siden den store depression. Historisk set har rentekurven været en af de bedste forudsigere for recessioner.

Desuden har recessioner en tendens til at komme i en periode med høje renter. Fed har hævet renterne til 5,25 % i 2008. De var på 6,5 % før dot com-boblen og 20 % under det økonomiske krak i 1980’erne.

Virkningen af høje renter begynder nu at synke ind. Nylige data viser, at restancer på kreditkortlån er steget til det højeste punkt siden 2012, som vist nedenfor. Misligholdelsesraterne på alle forbrugslån er også steget til det højeste niveau siden 2020.

Yderligere er konkurserne fortsat med at stige i de seneste par måneder, og tendensen vil fortsætte et stykke tid, da renten forbliver på et forhøjet niveau.

Year-to-date default rates in the US and Europe are already above 2008 levels.



Interestingly, this is barely getting any attention.



We are on track to see more defaults in the US and Europe than all years back 2009, other than 2020.



Default rates have nearly tripled since 2022… pic.twitter.com/vzIFL4bSXe — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 23, 2023

Værre er, at inflationen ikke falder så hurtigt, som Federal Reserve forventede. De seneste data viste, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) steg fra 3,2 % i juli til 3,7 % i august. Denne tendens vil fortsætte, mens prisen på råolie fortsætter med at stige. Som vi skrev her , forventer analytikere hos JP Morgan, at Brent rammer 150 dollars.

Der er andre inflationsfaktorer. For eksempel er bilpriserne indstillet til at blive ved med at stige på grund af den igangværende UAW-strejke i USA. Klimaændringer vil også være inflationært, som det fremgår af den stigende appelsinjuice og olivenoliepriser. Det har også bidraget til trafikken ved Panamakanalen.

Desværre har Fed ingen værktøjer til at sænke de vigtigste drivkræfter bag inflationen. Det kan ikke tvinge OPEC+ til at øge produktionen. Fed kan heller ikke løse krisen ved Panamakanalen.

Hvad angår aktier, er værdiansættelserne stadig på et højt niveau. Jeg skrev for nylig om Nvidia, et firma på 1 trillion dollar, der har et PE-forhold på over 200. Andre virksomheder som Tesla og Apple virker overvurderet. Som et resultat, som vi så i 2.000, er S&P 500-indekset steget på grund af kun en håndfuld virksomheder.

Derfor mener jeg, at sandsynligheden for, at en recession sker i enten 2023 eller begyndelsen af 2024, er højere end forventet. Jeg placerer ulige til over 50%.

