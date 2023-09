WP Carey aktiekursen er faldet: køb ikke dykkeren lige nu

WP Carey (NYSE: WPC) aktiekurs har været i et stærkt frit fald i de seneste par måneder. Dette frasalg tog fart i denne måned, da virksomheden foretog store ændringer i sin forretning og effektivt reducerede deres udbytte. Aktien dykkede til et lavpunkt på $53,98 tirsdag, det laveste niveau siden november 2022.

Undgår at være udbyttearistokrat

WP Carey er en stor REIT, som i øjeblikket vurderes til over $12 milliarder. Det har været en pålidelig virksomhed for sine aktionærer i årtier. Faktisk har virksomheden historisk hævet sit udbytte i mere end 24 år i træk.

Derfor blev investorerne overrumplet, da selskabet i denne måned leverede store nyheder. Omstruktureringsplanen kræver, at dets kontorportefølje udskilles til et separat selskab.

Det resterende selskab vil have en portefølje af projekter inden for industri, lager, detailhandel og self-storage. Denne virksomhed har en belægningsprocent på 99,3%. Dets største lejere er U-Haul, Apotex og Metro.

I vid udstrækning giver dette tiltag mening, da kontorbranchen er i stor modvind. Ledigheden stiger, mens en mur af udløb nærmer sig. Desuden vokser industrien ikke så hurtigt, som den gjorde.

Som en del af turnaround-strategien besluttede WP Carey at nulstille sin udbyttepolitik ved at målrette en proforma AFFO-udbetalingsprocent på mellem 70 % og 75 %. Det sigter også på at generere $735 millioner fra spin-off.

Spørgsmålet blandt investorer er derfor, om det giver mening at købe WPC aktiedip, Desuden er virksomheden blevet stærkt undervurderet. Spin-off’en vil også fjerne bagagen fra dets kontorvirksomhed, hvilket har bidraget til dets seneste aktiesalg.

Derfor tror jeg på, at WP Carey vil være en god virksomhed at investere i, når den nuværende overreaktionsfase slutter. Virksomheden vil have en chance for at genstarte sin udbyttevækst. Det vil også tiltrække en højere værdiansættelsesmultipel efter at have fjernet sin kontorvirksomhed.

WP Carey aktiekursprognose

Det ugentlige diagram viser, at WPC-aktien dannede et dobbelt-top-mønster på $83,54. I prishandlingsanalyse er dette mønster et af de mest nøjagtige bearish tegn. Det er nu faldet under nøglestøtten på $65,20, det laveste niveau i oktober.

Nu er aktien ved at danne et dødskors, hvor 50-ugers og 200-ugers glidende gennemsnit. MACD har bevæget sig under neutralpunktet. Derfor vil aktierne sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne målretter den næste nøglestøtte til $43,23.

