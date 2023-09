Coinbase CEO kritiserer Chase UK for at forbyde kryptobetalinger

JPMorgans datterselskab Chase UK har løftet sløret for betydelige justeringer af deres betalingspolitik for kryptovaluta, med henvisning til bekymringer om svindel. De nye regler vil begynde at fungere fra den 16. oktober 2023. I mellemtiden har Coinbase CEO og medstifter Brian Armstrong afvist opdateringspolitikken.

I sit X- indlæg omtalte Armstrong Chase UKs beslutning som “fuldstændig upassende opførsel.” Yderligere taggede han den britiske premierminister Rishi Sunak og Andrew Griffith, og satte spørgsmålstegn ved, om Chase UK overholder deres regeringsmål.

Brian Armstrong opfordrede kryptoholdere i Det Forenede Kongerige til at lukke deres Chase-konti på grund af de uklare operationer.

“UK-crypto-indehavere bør lukke deres Chase-konti, hvis det er sådan, de kommer til at være.”

Chase UK prioriterer kundesikkerhed

Copy link to section

Som invezz.com rapporterede, informerede Chase UK sine brugere om en massiv politikjustering vedrørende kryptobetalinger. Banken forklarede, at den vil afvise digitale aktiver-relaterede transaktioner fra den 16. oktober 2023.

“Fra den 16. oktober 2023, hvis vi mener, at du foretager en betaling relateret til kryptoaktiver, afviser vi den. Hvis du stadig gerne vil investere i kryptoaktiver, kan du prøve at bruge en anden bank eller udbyder i stedet, men vær forsigtig, da du muligvis ikke kan få pengene tilbage, hvis betalingen ender med at være relateret til svindel eller en fup.”

Banken vil ændre sin politik for at forbedre kundernes sikkerhed midt i flere tilfælde af svindlere, der efterlader kryptoentusiaster med massive økonomiske tab. Chase UK vil ikke behandle betalinger, der mistænkes for at stamme fra kryptovirksomheder.

Banken rådede entusiaster, der ønsker at investere i krypto, til at bruge andre tjenesteudbydere. Yderligere advarede den om udfordringerne med at inddrive penge, der er tabt på grund af svindel med kryptovaluta. Chase UK bad også sine brugere om at finde mere information om at beskytte deres penge på deres officielle hjemmeside.

JPMorgan Chase er en New York-baseret multinational finansiel virksomhed, der tilbyder flere monetære tjenester, herunder kommercielle og detailbanker, investeringsbanker og formueforvaltning. Virksomheden opererer internationalt og betjener enkeltpersoner, institutioner og mindre virksomheder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.