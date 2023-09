Maker (MKR)-prisen viser stabilitet midt i forhøjet brugeraktivitet

Maker (MKR) har vist stabil vækst i løbet af de sidste par måneder. Den analytiske platform Santiment viser den kryptoregistrerede øgede brugerdeltagelse, med aktive adresser, der rammer 10-ugers toppe.

Source – Santiment

Santiment forklarede, at udvidede adresser indikerede, at flere brugere sluttede sig til Maker-platformen. Yderligere forbliver de nye spillere aktive. Det forstærkede bullishness for Maker og skubbede det over værdiområdet på $1.500.

MKR’s pris er steget mere end 40% inden for de sidste 16 dage. Det alternative token skiftede hænder til $1.528,62 på pressetidspunktet, hvilket er steget mere end 7,35% inden for det seneste døgn.

Desuden har Maker været forhøjet i det meste af september og steget med over 14 % i løbet af de sidste syv dage.

Ikke desto mindre advarede Santiment om den nuværende MKR-strøm til børser, hvilket kunne signalere et kommende massivt dump (på kort sigt).

Maker fortsætter med at cementere sin dominans i den decentraliserede finanssektor (DeFi). Det er for nylig kommet ind på det sydkoreanske marked, hvilket giver investorer i regionen mulighed for at få adgang til dets innovative SparkLand-protokol.

Desuden har analytikere opfattet native MKR som blandt de bedste alter, der kan blomstre på trods af markedsdækkende usikkerhed.

Udsigter for kryptomarkedet

Altcoin Maker har været modstandsdygtig for nylig og har bevaret en opadgående holdning, selvom det brede kryptomarked kæmpede mod bearishness. I mellemtiden har dens seneste vækst sænket dens korrelation med klokkevæsken Bitcoin, som har forblevet rækkevidde på det seneste.

Bitcoin steg 0,18 % i løbet af de sidste 24 timer til at ligge på $26.410 under denne publikation. Aktivets forsyningsdynamik står over for en betydelig udfordring midt i et forstærket pres fra BTC-minearbejdere. Miles Deutscher, en kendt analytiker, fremhævede problemerne bag Bitcoins dilemma.

Nogle faktorer inkluderer den højeste minedriftssværhedsgrad (ATH hash rater) og hurtige omkostningsstigninger. Disse har påvirket minearbejdernes afkast. Mens opmærksomheden skifter til den næste halvering, stoler Deutscher på, at minearbejdere kan sælge deres Bitcoins.

Navnlig sender minearbejdere allerede enorme mængder Bitcoin for at udveksle, hvilket øger salgsmomentumet på markedet. Blockchain-platformen Glassnode indikerer, at minearbejdere, der sendes til kryptobørser, nåede et rekordhøjt niveau på 315 %.

Source – Glassnode

Mens Bitcoin steg i vejret i løbet af de sidste 24 timer, afspejler dens tekniske aflæsninger stadig et betydeligt salgspres. Sådanne indikationer kan fremhæve, hvad du kan forvente i de kommende sessioner. Et betydeligt nedadgående træk fra markedslederens side kan påvirke altcoins’ udsigter, hvilket potentielt kan skade Makers bullishness på kort sigt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.