Her er, hvad du kan forvente, når Sam Bankman-Fried (SBF) retssagen starter

Den største kryptohistorie i de kommende par uger vil være retssagen mod Sam Bankman-Fried, almindeligvis kendt som SBF. Retssagen, som starter den 3. oktober og forventes at vare i fire til fem uger, vil kaste mere farve på FTX, Alameda Research og hans forældres involvering.

Hvorfor SBF retssag betyder noget

Copy link to section

Sam Bankman-Fried havde et dramatisk fald fra nåden i 2022, da hans cryptocurrency-imperium kollapsede. Før dets kollaps var FTX vurderet til over $24 milliarder, mens FTX US havde en privat værdiansættelse på over $8 milliarder. Alameda Research havde over 14,6 milliarder dollars i aktiver i juni sidste år.

På sit højeste var SBF kendt i krypto- og politiske kredse, hvor han tildelte milliarder af dollars. Han var også en produktiv marketingmedarbejder, der erhvervede rettighederne til den tidligere American Airlines Arena, hjemmestadion for Miami Heat.

FTX’s kollaps førte til store tab blandt kunder og venturekapitalister, herunder Dan Loeb og Kevin O’Leary. Kunder mistede over 8 milliarder dollars, mens mange velgørende organisationer mistede de midler, han havde forpligtet sig til. Nogle politikere besluttede at returnere midlerne.

Derfor vil retssagen mod SBF sandsynligvis være den største begivenhed i kryptoindustrien nogensinde. Og dets implikationer vil være alvorlige både for store aktører og SBF selv. I en erklæring i denne uge advarede dommeren, der overvågede sagen, at han risikerer en lang fængselsstraf, hvis han tabte.

Odds er stablet mod SBF. For det første samarbejder nogle af de største embedsmænd i FTX og Alameda, herunder Caroline Ellison, med myndighederne. Faktisk vil SBF sidde i fængsel under retssagen for at forsøge at komme i kontakt med nogle af hans tidligere ansatte. SBF implicerede sig også i en række interviews med medierne.

Myndighederne har anklaget SBF for adskillige forhold, herunder banksvig mod långivere, sammensværgelse med henblik på at begå svindel med varer, sammensværgelse til at begå elektronisk svindel mod kunder og sammensværgelse til hvidvaskning af penge og overtrædelse af kampagnefinansieringslovgivningen. Hver af disse punkter har lange fængselsdomme.

https://www.youtube.com/watch?v=yGGzimG8VMQ&t=5s&pp=ygURc2FtIGJhbmttYW4tZnJpZWQ%3D

Hvad kan man forvente i retssagen

Copy link to section

Ifølge retssagskalenderen, vist ovenfor, starter SBF-retsmøderne den 3. oktober med juryudvælgelse og løber frem til den 9. november. Retssagen vil være afbrudt i weekenderne og den 9. november til Colombus Day. Det sker heller ikke mellem 23. og 25. oktober og 3. november. Der er sandsynlighed for, at retssagen vil vare længere end planlagt.

Det er svært at forudsige udfaldet af denne sag, da SBFs advokater har lovet at bekæmpe anklagerne aggressivt. Det er dog let at forudsige, at han faktisk vil være pengeskyldig for nogle af sine forbrydelser. For det første har hans medsammensvorne allerede erkendt sig skyldige og samarbejder med anklagere.

Derfor, hvis han bliver fundet skyldig i alle disse forbrydelser, risikerer han omkring 115 års fængsel. Realiteten er dog, at SBF vil blive fængslet i langt færre år end som så. For det første vil han afsone disse domme samtidig. Efter min vurdering vil SBF afsone mellem 10 år og 20 år i fængsel.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.