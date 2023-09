Sui Blockchain token-oplåsning nærmer sig, efterhånden som Navi Protocol TVL stiger

Sui Blockchain, Ethereum-alternativet, der blev lanceret med stor fanfare for et par måneder siden, kæmper for at vinde indpas og udvander konstant sine token-holdere. Netværkets næste udvanding vil ske på fredag, hvor det vil låse op for endnu en enorm tranche på 1 million SUI-tokens til en værdi af over $465k.

Ifølge TokenUnlocks har Sui låst op over 38,6 millioner tokens i de seneste 12 måneder, svarende til 4,8% af det samlede udbud. Værre er det, at kun 8% af alle SUI-tokens er blevet låst op, siden netværket blev lanceret i 2022.

Der er nu over 3,83 milliarder SUI-tokens stadig låst. Ifølge optjeningsplanen vil disse oplåsninger ske til og med 2030. Det betyder, at eksisterende Sui token-indehavere kan forvente en betydelig udvanding i de næste par år.

Token-oplåsninger er meget fortyndende, da de tilføjer flere tokens i omløb. De sammenlignes ofte med, når virksomheder sælger flere aktier i et forsøg på at rejse kontanter. De fleste tokens afbøder virkningen af regelmæssige oplåsninger ved at inkorporere brændingsmekanismen. Brænding er en proces, hvor tokens opbevares i en utilgængelig hvælving.

I mellemtiden har Sui heller ikke fået stor indpas blandt udviklere, selv efter at dets moderselskab rejste over 300 millioner dollars i 2022. Det indgik også en større marketingaftale medRed Bull Oracle Racing. Data fra DeFi Llama viser, at der nu kun er 18 DeFi-projekter i økosystemet. Tilsammen har disse DeFi-applikationer en samlet værdi låst (TVL) på mere end $49 millioner.

De største DeFi dApps i Suis økosystem er NAVI Protocol, Cetus, OmniBTC, KriyaDEX og Scallop Lend. I de sidste par uger er disse dApps’ TVL hoppet med tocifrede, hvilket er en god ting. NAVI Protocols TVL er steget med over 267 % i de seneste 30 dage.

Udfordringen for Sui er, hvordan man vinder indpas blandt udviklere i en stærkt konkurrencepræget industri. Det konkurrerer med andre lag 1-netværk som Hedera Hashgraph, Ethereum og Tron. Det kæmper også med andre lag-2-netværk som Arbitrum, Optimism, Base og Polygon. Alle disse faktorer forklarer, hvorfor SUI-tokenprisen er styrtet med over 60% fra sit højeste.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.