Hvedeprisprognose, efterhånden som det ubarmhjertige udsalg vinder fart

Hvedeprisen fortsatte sit salg i denne uge, da bekymringerne om udbud og efterspørgsel fortsatte. Prisen styrtede til et lavpunkt på $533 i mandags, det laveste niveau siden september 2020. Den er faldet med mere end 59 % fra det højeste punkt i marts 2022, hvilket gør den til en af de dårligst ydende råvarer i verden.

Hvedeprisen er styrtet ned, selvom krigen i Ukraine fortsatte, og som tørke fører til forsyningsmangel. Et centralt spørgsmål for nylig var Sortehavsaftalen der sluttede for to måneder siden. Dette var en vigtig aftale, der gjorde det muligt for Ukraine at flytte sine hvedekorn sikkert internationalt.

Samtidig har mange europæiske lande, der producerer hvede, været ude for hårdt vejr. Nogle af de hårdest ramte lande er Grækenland, Spanien og Italien. I en erklæring sagde Monitoring Agricultural Resources (MARS), at hvedeudbyttet vil være 5,8 tons per hektar i år.

Andre lande som Australien og USA oplever lavere afkast. Samtidig har Rusland, den største hvedeeksportør, det godt. De seneste data viser, at Ruslands hvedeproduktion steg i år, hvilket opvejede et kraftigt fald i Ukraine.

Den seneste udløser for udsalget af hvedeprisen var en rapport fra USDA. I en erklæring sagde afdelingen, at USA vil have højere indenlandsk produktion og lagre end anslået. Den forventer nu, at USA vil høste 1,81 milliarder bushels, 78 millioner højere end forventet. USA havde også over 1,78 milliarder hvedelagre.

Hvede pris prognose

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at hvedeprisen dannede et dobbelt-top-mønster på $764,4 i juli og august. I teknisk analyse er dette mønster et af de mest bearish tegn på markedet. Nu er hvede styrtet ned under nøglestøtten til $609,8, halsudskæringen af det dobbelte topmønster.

Wheat er også dykket under den vigtige støtte til $583,1, det laveste punkt den 31. maj. Vigtigst af alt er hvede faldet under 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig under det oversolgte niveau.

Derfor er udsigterne for hvede, i det mindste på kort sigt, relativt bearish, med det næste niveau at se er på $500. En pause under $500 vil føre til flere ulemper, da sælgere målretter nøglesupporten til $450. På lang sigt vil hvedepriserne vende tilbage, efterhånden som efterspørgslen fortsætter med at stige, og efterhånden som virkningen af klimaændringer intensiveres.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.