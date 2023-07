Majs- og hvedepriserne stiger, da Rusland afslutter Sortehavskornaftalen

Majs- og hvedepriserne steg mandag, efter at Rusland trak sig ud af Black Sea Grain-initiativet. Wheat sprang for tredje dag i træk og nåede op på $675. Tilsvarende er majsprisen steget til $5,6, ~9% over det laveste niveau i denne måned.

Sortehavskornaftale

Den største råvarenyhed kom fra Rusland, hvor regeringen sagde, at den ikke vil forlænge Black Sea Grain-aftalen. Dette er en vigtig aftale, der har givet Ukraine mulighed for at eksportere sine korn sikkert gennem Sortehavet. Det blev oprindeligt nået i Tyrkiet.

Analytikere forventede, at aftalen udløb i år, da Rusland mener, at de har givet indrømmelser under kampene. Samtidig mener regeringen og offentligheden, at landet ikke har fået for meget til gengæld.

Rusland har stillet flere krav. For eksempel har den bedt FN om at fjerne sin fredsmission i Mali. Det har advaret vestlige lande mod at levere våben til Ukraine. Og i sidste uge kritiserede regeringen NATO for at tilbyde sikkerhedsgarantier til Ukraine.

Ruslands beslutning om at afslutte Sortehavets kornaftale skete få timer efter, at ukrainske styrker bombede en nøglebro, der forbinder Ukraine med Krim. Som et resultat stoppede myndighederne køretøjsbevægelser over broen.

Ukraine er en stor kornsælger

Majs- og hvedepriserne steg derfor, da investorerne forventede forsyningsafbrydelser i de kommende måneder. Dette er bemærkelsesværdigt, da Rusland og Ukraine er førende leverandører af vigtige landbrugsvarer som majs og hvede.

Ukraine er den tredjestørste majseksportør efter USA og Argentina. Det er også den femtestørste hvedeeksportør efter Rusland, USA, Australien og Canada. Derfor er der sandsynlighed for, at handelsstrømmene på landbrugsmarkedet vil blive forstyrret.

Alligevel er der en mulighed for, at Rusland bruger Sortehavskornaftalen til forhandlingsformål. For det første er handlen i dens interesse på grund af de skyhøje lagerbeholdninger efter en kolossal høst i år.

I mellemtiden er der bekymring for, at den igangværende tørvejrssituation vil have indflydelse på hvedepriserne. WASDE-rapporten offentliggjort i sidste uge viste, at produktionen i de fleste lande som Argentina og Europa vil være lavere i år. Rapporten sagde :

“ EU-produktionen er sænket med 2,5 millioner tons til 138,0 millioner, da det vedvarende tørvejr mindsker udbytteudsigterne primært i Tyskland, Spanien, Frankrig og Italien. Prognosen for Argentinas hvedeproduktion er reduceret med 2,0 millioner tons til 17,5 millioner baseret på reviderede regeringsestimater af beplantet areal.”

Majsproduktionen forventes at fortsætte med at stige i de kommende måneder på grund af øget areal i USA, som jeg skrev her . Produktionen forventes også at springe i Brasilien, Canada og Ukraine.