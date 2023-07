Prognose for majspris: amerikansk høst ses stige i takt med at arealet springer

Majsprisen faldt hårdt, da bekymringen om udbuddet fortsatte. Efter at være steget til $6,83 i juni faldt majspriserne til et lavpunkt på $5,20, det laveste niveau i over to år. Dette fald betyder, at majs og Teucrium corn ETF (CORN) er faldet med over 15% i år.

Majs robuste forsyninger

Majspriserne faldt, da investorerne forbereder sig på flere majsforsyninger i år, hjulpet af det gunstige vejr i nøglelande som USA og Brasilien.

En rapport fra det amerikanske landbrugsministerium øgede årets forventede majsareal. Afdelingen forventer, at arealet af majs vil være 94,1 millioner, en stigning på 2 millioner acres fra dets tidligere skøn. Hvis vejret forbliver støttende, betyder det, at landets afgrøde bliver den højeste i de senere år.

Ukraine, et stort landbrugsland, forventes også at have højere produktion i år. Mens krigen i Ukraine fortsætter, viser tidlige data, at mange landmænd i landet har plantet i år.

Brasilien oplever også gunstigt vejr, hvilket kan føre til mere produktion. Den eneste store efternøler er Argentina, et af de største landbrugslande i verden. Argentina gennemgår en stor økonomisk krise, der har presset landets valuta til et rekordlavt niveau.

En vigtig risiko for majs er vejrbegivenheden El Nino. I et notat i denne uge bekræftede FN, at El Nino allerede var startet. El Nino er en vejrbegivenhed, der fører til markant højere nedbør nogle steder og tørvejr andre steder.

Majs pris prognose

Majsdiagram af TradingView

Når vi ser på det daglige diagram, ser vi, at majspriserne har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. Det har krydset flere vigtige niveauer for nylig, herunder $5,81 (laveste juli 2022) og $5,6324 (laveste 18. maj).

Majs har bevæget sig under alle glidende gennemsnit, og den nedre side af den faldende kanal er vist med sort. Derfor vil priserne på nuværende tidspunkt sandsynligvis forblive under pres i et stykke tid. Flere ulemper vil blive bekræftet, hvis prisen bevæger sig under oktobers laveste niveau på $5,1923.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.