Solana-prisen stiger, da åben interesse stiger forud for SBF-retssagen

Solana (SOL)-prisen fortsatte sit bullish comeback i mandags, da en følelse af grådighed spredte sig i markedet. Mønten sprang til det højeste niveau på $24,47 i mandags, det højeste niveau siden den 15. august. Det er steget med mere end 39 % fra det laveste niveau i denne måned.

SOL åben rente stiger

Solana-prisen har været i en stærk bullish trend i de sidste par uger, da efterspørgslen efter tokenet er steget. Samtidig viser data på futuresmarkedet, at Solanas åbne interesse er steget de seneste par dage.

Åben rente steg til $328 millioner mandag, det højeste niveau siden 15. august i år. Det har toppet fra et lavpunkt på 209 millioner dollars den 2. september. Det meste af denne åbne interesse er i Binance, er steget til over $132,9 millioner. Det efterfølges af Bybit. OKX, Bitget og dYdX.

Åben interesse er et vigtigt mål, der observeres af investorer og handlende. Det er et tal, der viser antallet af udestående derivatkontrakter for et aktiv, der ikke er blevet afviklet. Et højere tal er normalt et positivt tegn.

Solana-prisen er hoppet foran den kommende Sam Bankman-Fried-retssag, som jeg skrev om her . Forsøget er vigtigt for Solana, da det var en af de største besiddelser fra FTX og Alameda Research. FTX overvejer at likvidere nogle af sine likvide aktiver, herunder Solana, da det sigter mod at refundere sine kunder.

I mellemtiden er Solana-prisen steget, da den samlede værdi låst (TVL) i DeFi er steget kraftigt i de sidste par måneder. TVL er steget til over 1,15 milliarder dollars i de sidste par måneder. Stablecoins i økosystemet står på over 1,58 milliarder dollars. De største aktiver i økosystemet er SPL Governance, Streamflow, Marinade Finance og Lido.

Vigtigst af alt steg Solana-prisen, efter at Washington vedtog en kortsigtet udgiftslov, der forhindrede en regeringsnedlukning.

Solana prisudsigt

Det daglige diagram viser, at SOL-prisen har iscenesat et stærkt comeback efter et dyk til et lavpunkt på $17,23 den 11. september. Det toppede med $24, det højeste niveau siden 15. august. Mønten er hoppet over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Relative Strength Index (RSI) er hoppet til det overkøbte niveau på 80.

Derfor er udsigterne for Solana bullish, og det næste niveau at se er på $26,15, det højeste punkt i januar, marts og april. Et træk over denne modstand vil få den til at springe til et maksimum på $32,32 (højeste 14. juli).

