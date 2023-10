Tesla rapporterer om et sekventielt fald i kvartalsleverancer

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) er på vej ned her til morgen efter at have rapporteret et sekventielt fald i dets kvartalsvise leverancer.

Tesla kom i mangel af leveringsestimater i 3. kvartal

De elektriske køretøjer leverede 435.059 køretøjer i tredje kvartal – en stigning på omkring 27% på årsbasis.

Men antallet kom langt under 466.140 køretøjer, som det havde leveret i det foregående kvartal – en svaghed, som Tesla Inc i dag tilskrev “planlagte nedetider for fabriksopgraderinger”. Dens udtalelse lyder også:

Vores volumenmål for 2023 på omkring 1,8 mio. forbliver uændret.

Bemærk, at det Nasdaq-noterede firma også var tilbageholdende med Street-estimater for kvartalsvise leveringer med omkring 26.500 enheder. Tesla Inc forventes at tjene 67 cent per aktie i sit tredje kvartal mod 95 cent per aktie for et år siden.

Hvor mange køretøjer producerede Tesla i 3. kvartal?

Tesla producerede 430.488 køretøjer i sit tredje kvartal, ifølge pressemeddelelsen mandag. Dets produktionstal var også et godt stykke over sidste år, men faldt mere end 10% på kvartal-over-kvartal basis.

EV-giganten har allerede leveret sin elektriske pickup til en håndfuld tidlige kunder, herunder PepsiCo. Men den afslørede ikke det nøjagtige antal ” semis “, den leverede eller producerede i Q3 i mandags.

Sidste måned citerede Invezz et tyrkisk statsdrevet nyhedsbureau og rapporterede Elon Musk – milliardærens administrerende direktør for Tesla Inc, for at overveje Tyrkiet til at etablere virksomhedens næste el-fabrik.

Tesla er planlagt til at rapportere sit tredje kvartals økonomiske resultater den 17. oktober.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.