Verasity (VRA) token stiger efter at have brændt 10 milliarder tokens

Verasity (VRA) token steg kraftigt i mandags, da udviklerne kom med en stor meddelelse om netværket. Det sprang til det højeste niveau på $0,0057, det højeste niveau siden 27. juni. Den er steget med mere end 52 % fra det laveste niveau i september.

Hovedårsagen til VRA token-rallyet er meddelelsen om, at netværket havde brændt 50% af dets maksimale forsyning. Dette er et vigtigt skridt, da en token-brænding fjerner tokens i omløb, hvilket skaber mere værdi for de resterende.

Veracity brændte 10 milliarder tokens, hvilket bringer det samlede forsyningsloft for tokens i reservepungen til kun 10 milliarder $VRA-tokens. I en erklæring sagde holdet, at det ikke længere havde brug for de 10 milliarder brændte tokens efter den kommercielle lancering af deres Proof of View (PoV) platform.

Samtidig meddelte udviklerne, at de ville flytte de resterende 90 milliarder til en ny blockchain. Dette efterlader det resterende antal mønter i omløb til 10 milliarder og vil give nytte til VeraViews reklameøkosystem. I en erklæring sagde RJ Mark, CEO for Verasity:

“Nu beviser vores samfundsrådgivning og efterfølgende afbrænding af vores strategiske reservetokens, omkring 50 % af vores maksimale forsyning, at vi også lytter til vores samfund og forbedrer vores kryptoøkosystem. Dette er en del af vores vækststrategi for 2024.”

Veracity er en virksomhed, der bruger blockchain-teknologi til at bekæmpe svindel i reklamebranchen. Det var banebrydende for en konsensusmodel kendt som Proof of View (PoV), som det for nylig modtog patent på. Det bruges nu af flere virksomheder i reklame- og videoafspillerindustrien.

Verasity har allerede behandlet over 253 millioner visninger med en nøjagtighed på over 97,5 %. Undersøgelser anslår, at annoncører vil miste over 100 milliarder dollars på bedrageri i 2025.

VRA, dets token, bruges til at finansiere reklamekampagner, hvilket gør det muligt at satse gennem VeraWallet og distribuere Watch & Earn-belønninger.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.