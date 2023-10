James Butterfill – forskningschefen hos CoinShares forventer, at Bitcoin vil stige, hvis den amerikanske regering til sidst lukker ned næste måned.

Hvordan kan en regeringsnedlukning hjælpe Bitcoin?

Sent fredag underskrev præsident Biden en finansieringslov, der likviderede regeringen i yderligere 45 dage. Så den amerikanske kongres har nu indtil den 17. november til at nå til enighed om finansiering.

Kort sagt har USA ikke afværget nedlukningen i sig selv. For nu har det blot købt mere tid for House og Senatet til at fortsætte diskussionerne og forhåbentlig nå en mellemvej i løbet af de næste par uger.

Hvis de fejler, kan regeringen dog stadig blive skubbet ud i en nedlukning – hvilket kan give Bitcoin et bump, da investorer vender sig til det “digitale guld” som tilflugtssted i tider med usikkerhed og ustabilitet, ifølge Butterfill.

Dette scenarie minder om det dødvande for gældsloftet, som blev oplevet tidligere i år, som endte med at styrke Bitcoin-priserne.

Og styrken i Bitcoin – i betragtning af, at den har en tendens til at føre flokken – vil sandsynligvis også sive ned til andre krypto tokens. Så ved transitive egenskaber af lighed kan en regeringsnedlukning forventes at øge interessen for folk som Shiba Memu.

Shiba Memu kombinerer blockchain og AI

Shiba Memu har oplevet stor efterspørgsel i de seneste måneder, da det tilbyder eksponering til to af de hurtigst voksende markeder: blockchain og kunstig intelligens.

Den nyligt lancerede platform svarer til så mange som 100 marketingbureauer, da den bruger kunstig intelligens til at automatisere selvpromovering.

Alt i alt er Shiba Memu et projekt, der har til formål at maksimere markedsføringsproduktivitet og effektivitet. Men det er stadig kun det næstmest interessante ved det. Først er dens originale meme-mønt eller “SHMU”, som driver alt, hvad den står for.

SHMU stræber efter at drage fordel af meme-mønt markedet, der har udviklet sig fra tynd luft til et marked på 20 milliarder dollars i løbet af de seneste tre år.

Shiba Memu’s originale token er i øjeblikket i forsalg – hvis detaljer du kan finde på dets hjemmeside her.

Shiba Memu (SHMU) har endnu ikke fundet vej til kryptobørserne

Shiba Memu har kun taget et par uger at rejse mere end $3,4 millioner ved at sælge sin meme-mønt. Det, der signalerer, er en stærk efterspørgsel, der har en tendens til at oversætte til prisstigning på finansielle instrumenter.

Dets AI- dashboard forventes også at debutere i de kommende måneder, hvilket mange tror vil hjælpe efterspørgselsbilledet endnu mere.

SHMU er en unik og måske en mere lukrativ investering end sine jævnaldrende, da den potentielt kan drage fordel af en fortsat eufori omkring kunstig intelligens – et marked, som Statista forudser vil vokse omkring ti gange i 2030.

Shiba Memu vil finde et hjem på cryptocurrency-børser, når forsalget er overstået, hvilket kan resultere i et yderligere boost til efterspørgslen og i sidste ende prisen.

Du kan finde mere om, hvordan du investerer i Shiba Memu (SHMU) på dens hjemmeside her.

Endnu en kryptomedvind, der kan hjælpe SHMU

Bemærk, at Bitcoin steg i år, da et par amerikanske finansielle institutioner kollapsede.

Og er det fastslået uden tvivl, at bankområdet ikke stadig har væsentlige nedadrettede risici? Ikke ligefrem – sagde Martin Gruenberg i sidste uge – formanden for US FDIC. Stærkere inflation og højere for længere fortællinger (renter) berettiger stadig forsigtighed, hvad angår bankerne, tilføjede han.

Disse nedadrettede risici, hvis de virkelig indser, kan låse op for det næste etape i verdens største kryptovaluta. Og igen – Bitcoin er som en udadvendt på steroider. Den deltager ikke i et stævne alene. Den forsøger at trække hele markedet med sig. Det kan ende med at blive endnu en katalysator for Shiba Memu, da det dybest set er en kryptovaluta.

Det er værd at nævne her, at en SHMU er mere spændende end sine konkurrenter, også fordi den vinder værdi hver dag. For eksempel koster det i øjeblikket $0,0311, og det næste prisstigning kommer om 20 timer fra nu.

Vil du vide mere om Shiba Memu (SHMU)? Klik her for at besøge projektets hjemmeside.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.