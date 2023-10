Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) er i fokus i dag efter en rapport om, at de overvejer at opkræve betaling for reklamefri Instagram og Facebook i Europa.

Hvorfor vil Meta debitere sine europæiske brugere?

Europæiske brugere skal betale $14 om måneden for at bruge de sociale platforme uden annoncer på en mobilenhed og endnu højere $17, hvis de er på en desktop.

Den Europæiske Union har for nylig flyttet til at begrænse Meta-platforme fra at bruge personlige data om sine brugere til målrettede annoncer uden deres samtykke.

Så den teknologiske gigant overvejer nu at opkræve de europæiske brugere, der vælger at fravælge målrettet annoncering og ikke lade den bruge deres data, som ifølge Wall Street Journal.

Den Europæiske Union havde også udnævnt Meta Platforms til en af ” gatekeeperne ” under sin Digital Markets Act i sidste måned. Dets aktier er faldet 2,0 % ved skrivning.

Meta kalder det kommende abonnement ‘SNA’

Meta har allerede diskuteret sit SNA-forslag (subscription no ads), som det ønsker at begynde at udrulle senere på året med flere regulatorer i Europa.

Om de fandt det tilstrækkeligt, forbliver dog uvist, tilføjede rapporten.

Bemærk, at USA ikke har de førnævnte regler for beskyttelse af personlige oplysninger – og derfor vil dette månedlige abonnement, som CEO Mark Zuckerberg snart vil introducere, kun gælde for europæiske brugere.

Han lancerede dog Meta Verified – et betalt verifikationsprogram i USA tidligere på året. Meta Platforms vil rapportere sine Q3-resultater i den sidste uge af oktober. Konsensus er, at den skal tjene 3,56 USD pr. aktie i dette kvartal mod 1,64 USD pr. aktie for et år siden.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.