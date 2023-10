Tilray CEO: Vi klarer os fint selv uden den amerikanske legalisering

Tilray Inc (NASDAQ: TLRY) er godt positioneret, selvom cannabis ikke er fuldt legaliseret i USA, ifølge dets administrerende direktør – Irwin Simon.

Tilray har diversificeret sine vækstmuligheder

Copy link to section

En føderal godkendelse vil helt sikkert tjene som en stærk katalysator for Tilray.

Men selv uden det, vil det Nasdaq-noterede firma fortsætte med at overraske til opsiden, da det nu kan udnytte et diversificeret sæt af vækstmuligheder, der rækker langt ud over marihuana, tilføjede Simon i et CNBC-interview i dag.

Onsdag rapporterede det canadiske selskab om rekordomsætning for sit første regnskabskvartal – og selvom det tabte flere penge end forventet, trak den administrerende direktør på skuldrene, da det meste af det var “ikke kontanter”.

I Q1 fortsatte Tilray Inc med at udvide sin andel i Canada, som indtil videre er det eneste marked, der fuldt ud har legaliseret både rekreativ eller medicinsk brug af pot.

Tilray Inc ekspanderer inden for mad og øl

Copy link to section

Tilray har været på indkøbstur for at udvide sit fodaftryk inden for ernæringsmæssige fødevarer, øl og bourbon. Det er nu den 5. største håndværksbrygger.

Administrerende direktør Irwin Simon er overbevist om, at disse kategorier vil hjælpe med at opveje svagheden i forbindelse med amerikansk legalisering, især da han fortsat er på udkig efter flere muligheder i det område.

Han adresserede svagheden i lageret, der er tabt omkring 35 % på mindre end en måned, og sagde i morges på ” Squawk on the Street “:

Vi bygger en virksomhed. Da jeg kom hertil, var vi en forretning på 50 millioner dollars. Vi er på løbehastighed til at være en milliardforretning nu. Vi har en fantastisk strategi, gode brands og en dag vil investorerne indse det.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.