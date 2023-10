Uniswap kunne snart implementeres i Filecoin Virtual Machine (FVM)

Uniswap, den største decentraliserede udveksling (DEX) i verden, kan snart blive implementeret i Filecoin Virtual Machine (FVM). Denne implementering vil ske, hvis en afstemning fra Michigan Blockchain sigter mod at gøre dette muligt i de kommende dage.

Ifølge stemmetrackeren har over 15,39 millioner UNI-tokens eller 99,99% stemt for at godkende implementeringen. Det betyder, at flere UNI-indehavere skal stemme til støtte, da forslagsstillerne har brug for 40 millioner stemmer. Afstemningen afsluttes den 6. oktober.

Michigan Blockchain mener, at det giver mening at implementere Uniswap i FVM på grund af den centrale rolle, Filecoin spiller i branchen. Filecoin er vokset til at blive ‘de facto’ lagerudbyder i blockchain-området. Som sådan mener de, at Uniswaps multichain-vision vil blive fremmet og forbedre den decentraliserede dataøkonomi.

Uniswap Governance Proposal #50 is live!



If passed, it will define a canonical implementation of V3 on the Filecoin Virtual Machine (FVM), a programmable EVM-compatible environment built over @Filecoin.



Voting closes Friday morning (EST).https://t.co/lyRqiVrols — Uniswap Foundation (@UniswapFND) October 3, 2023

Filecoin lancerede FVM for et par måneder siden, da det forsøgte at udvide sit økosystem. FVM gjorde Filecoin programmerbar gennem introduktionen af smarte kontrakter. Det betyder, at udviklere i alle brancher som DeFi og gaming nu kan bygge og implementere deres dApps i Filecoin.

FVM har været en stor succes, som jeg skrev her . Data indsamlet af DeFi Llama viser, at der er over 14 millioner UNI i deres økosystem. Den samlede værdi låst (TVL) i netværket er steget til mere end $84,6 millioner, hvilket gør det til den 30. største kæde i verden.

De største spillere i Filecoin-økosystemet er flydende indsatsplatforme som GLIF, STFIL. SFT-protokol og MineFi. Derfor, hvis Uniswap implementeres med succes, kan det blive den største platform i økosystemet.

Filecoin har også lanceret yderligere funktioner for at vokse sit økosystem. For eksempel lancerede de Filecoin Web Services (FWS), som er et decentraliseret alternativ til Amazon AWS og Microsoft Azure.

Uniswap, som startede på Ethereums kæde, er nu implementeret i flere andre blockchains som Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, BNB, Avalanche og Celo.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.