Bitcoin prisen holdt ganske godt, da risikoen for den amerikanske og globale økonomi fortsatte. Mønten holdt sig stabilt over nøglemodstandsniveauet på $27.500 i denne uge, selv da de lange statsobligationer styrtdykkede. Andre kryptovalutaer som Ethereum og XRP holdt sig stabile, mens Memeinators token-salg fortsatte med at stige. Det har nu rejst over $579k på mindre end to uger.

Obligationssalg og DXY-stigning

Et nøgletema på markedet i denne uge var obligationsmarkedets præstation. Onsdag steg de 30-årige renter til nøglemodstandsniveauet på 5 %, det højeste niveau siden 2007. De 10-årige og de 5-årige renter fortsatte også deres spektakulære stigning.

Samtidig steg det amerikanske dollarindeks (DXY) til det højeste niveau siden november sidste år, mens frygt- og grådighedsindekset faldt til den ekstreme frygtzone på 25. Amerikanske aktier er også faldet kraftigt de seneste par uger.

Denne prishandling skete, da risici for økonomien steg. For eksempel er der risiko for en regeringsnedlukning i USA, efter at Kongressen afsatte formanden Kevin McCarthy. En nedlukning, som blev afværget i sidste weekend, kan ske igen i november.

Yderligere er der stadig inflationsrisici, selv efter at prisen på råolie er faldet i denne uge. Brent faldt til $89, mens West Texas Intermediate(WTI) faldt til $87. Jeg formoder, at den samlede inflation sprang fra 3,7 % i august til omkring 4 % i september, da benzinpriserne steg til 3,8 USD.

Derfor er det ret opmuntrende, at Bitcoin har holdt sig stabilt i al denne tid. Det er steget med mere end $3.000 fra det laveste niveau i september.

Salget af Memeinator tokenet fortsætter

Det er også opmuntrende, at mange udviklere stadig rejser penge, mens kryptovinteren fortsætter. For eksempel har Memeinator, en kommende kryptovaluta nu rejst over $576k på mindre end to uger. Dette er et tegn på, at investorer tror på, at kryptoindustrien vil vende tilbage på kort sigt.

Til at begynde med er Memeinator en ny kryptovaluta, der har til formål at indgyde begrebet meme-mønter og kunstig intelligens. Det er en næste generations kryptovaluta, der søger at blive mere succesfuld end eksisterende tokens som Shiba Inu, Pepe og Dogecoin.

Ifølge sin hvidbog vil Memeinator have en samlet forsyning på 1 milliard tokens. 62% af disse tokens tilbydes nu i forsalget, mens 15% og 10% vil gå til markedsføring, CEX-børsnoteringer og udvikling.

Resten går til udveksling af likviditetshensættelser og konkurrencepulje. I modsætning til mange andre tokens vil Memeinator have en kvartalsvis tokenbrænding i et forsøg på at øge værdien. En token burn er en situation, hvor tokens er placeret i en pung, der ikke kan låses op. Ifølge køreplanen vil de også introducere staking og eksklusive NFT’er. Du kan købe Memeinator (MMTR) token her.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.