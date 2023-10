Energy Select Sector (XLE) ETF skrider: Her er prisen at se

Aktiekursen på Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ETF er trukket tilbage i de seneste par dage, da prisen på råolie er faldet. Fonden er faldet fra det højeste år til dato på $92,95 i september til $85. Det ligger nu på det laveste niveau siden 8. august.

Råolieprisen er faldet

Copy link to section

Energy Select Sector SPDR Fund er en førende ETF, der sporer de største virksomheder i olie- og gassektoren. Helt præcist følger den Energy Select Sector Index, som består af de største energiselskaber i S&P 500-indekset.

De største dele af virksomheden er Exxon Mobil, Chevron, EOG Resources, Schlumberger, ConocoPhillips og Marathon Petroleum. En central udfordring for fonden er, at dens ti største virksomheder tegner sig for over 70 % af fonden.

Exxon Mobil står for 23,64 % af fonden, mens Chevron har 18,85 %. Det betyder, at et større problem i fonden kan få stor betydning for ETF’en.

I de fleste perioder reagerer XLE ETF på prisen på råolie. Dette forklarer, hvorfor fonden har trukket sig tilbage i de seneste par dage. Brent, det globale benchmark, er styrtet fra sidste måneds højeste på $95 til $84,55. West Texas Intermediate (WTI) er faldet til $82,82, da bekymringerne for efterspørgslen fortsætter.

Alligevel er der sandsynlighed for, at fonden vil fortsætte med at stige i de kommende måneder. For det første kan det nuværende udsalg af råolie være midlertidigt på grund af den stigende efterspørgsel rundt om i verden. IEA mener, at den daglige olieefterspørgsel vil være mere end 101 millioner tønder om dagen. Det forventer, at olieefterspørgslen vil vokse med over 1 million tønder om dagen.

Udbuddet vokser ikke så hurtigt. For det første ser det ud til, at OPEC+ er forpligtet til at forlade oliepriserne højere i længere tid ved at reducere produktionen. Analytikere hos JP Morgan mener, at prisen på råolie vil stige til $150 i 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=giqZrscRv6Q&pp=ygUNSlAgTU9yZ2FuIG9pbA%3D%3D

For det andet vil virksomheder i XLE ETF stadig fortsætte med at drage fordel, så længe olien forbliver over $70 i et stykke tid.

XLE ETF aktiekursprognose

Copy link to section

XLE-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at Energy Select Sector SPDR Fund toppede ved $92,95 i september, da prisen på råolie steg. Denne pris var vigtig, fordi den var lidt over nøglemodstanden på $91,25, det højeste punkt i november 2022.

Nu er aktierne drevet nedad og bevæget sig under den vigtige støtte på $86,30, det højeste sving den 12. april. Det er også faldet under 50-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) bevægede sig under neutralpunktet.

Derfor vil XLE ETF sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til $80,9, den nederste side af den stigende trendlinje. Denne linje forbinder det laveste niveau siden juli 2022. Et skift til dette niveau vil sandsynligvis genoptage den bullish trend.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.