Loom Network-prisen springer, men gevinsterne kan blive kortvarige

Loom Network -token steg kraftigt torsdag, da den åbne interesse for futuresmarkedet fortsatte. Tokenet steg til et højdepunkt på $01575, et par punkter under det højeste niveau på $0,1677 fra år til dato. Den er steget med mere end 320 % fra det laveste niveau i september.

Loom Network, en blockchain, der har en problemfri integration til Bitcoin, Ethereum og Binance Chain, har gjort det godt i de sidste par uger. Rallyet fortsatte i september efter en større børs noterede tokenet. Gate.io, en af de største børser i verden, noterede mønten i september.

Alligevel viser et kig på Loom-netværket, at antallet af nye adresser i økosystemet er styrtet ned til det laveste niveau siden 24. september. Samtidig er antallet af transaktioner i økosystemet også faldet kraftigt, som vist nedenfor.

Loom Netværkstransaktioner og adresser

Derfor stiger Loom Network-prisen sandsynligvis på grund af stigende købspres. Data fra CoinGlass viser, at åben rente på futures steg til mere end $44 millioner, det højeste niveau nogensinde. Denne åbne interesse er kun fra Bybit, den eneste virksomhed, der leverer Loom Network i sit økosystem.

I mellemtiden stiger mængden af LOOM, der handles på børser, ifølge CoinMarketCap. Volumen er steget med mere end 139% i løbet af de seneste 24 timer til mere end $169 millioner. Det meste af dette volumen kommer fra Upbit efterfulgt af Binance.

Loom Network prisudsigt

Det daglige diagram viser, at LOOM-prisen har været i en stærk bullish trend i de seneste par uger. Den steg over $0,077, det højeste punkt den 14. juli. Den er også hoppet over nøglemodstanden på $0,1432, det højeste sving i marts i år.

LOOM har bevæget sig over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit, mens Relative Strength Index (RSI) er flyttet til det overkøbte niveau. Derfor vil udsigterne for Loom Network-prisen genteste modstanden ved $0,1677, det højeste punkt i september.

Hvis dette sker, vil det validere dobbelt-top-mønsteret, hvilket fører til en stærk tilbagetrækning, da sælgere målretter halsudskæringen til $0,1118, det laveste punkt på tirsdag.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.