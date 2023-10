Prognose for kobberpris: på vej mod et fald på 10 %, hvis dette sker

Kobberprisen fortsatte sit frie fald, da bekymringerne for den globale økonomi fortsatte. Det faldt til et lavpunkt på $3,58, det laveste niveau siden 26. maj. Den er faldet med mere end 11,3 % fra sit laveste punkt i august og med 18 % under det højeste niveau i år til dato.

Der er stadig økonomiske bekymringer

Kobber, der ofte ses som et barometer for den globale økonomi, har været i en kraftig nedadgående tendens, efterhånden som risiciene stiger. Den største bekymring for kobber er Kina, dets største marked er ved at bremse dramatisk.

Data offentliggjort i denne uge viste, at Kinas fremstillingssektor ikke vokser så hurtigt, som den gjorde før. Caixin-fremstillings-PMI faldt til 50,6 i september fra 51,0 i den foregående måned.

Endvidere gennemgår ejendomsmarkedet store strukturelle udfordringer. For det første er store giganter som Country Garden og Evergrande på randen af kollaps. De to firmaer havde næsten 500 milliarder dollars i samlet ansvar.

Mange af deres projekter er gået i stå, hvilket har sultet de fleste lokale regeringer i landet. Det vigtigste er, at Beijing ikke gennemfører de store infrastrukturelle projekter, som det plejede at lave for et par år siden.

Resten af verden har det heller ikke godt. Nogle nøglelande som Tyskland og Frankrig vokser knap nok. Samtidig er USA udsat for en stor risiko, da den offentlige gæld stiger. Det er steget til mere end 33,4 billioner dollars, og analytikere ser det bevæge sig til 35 billioner dollars i 2024.

Inversionen af rentekurven fortsætter, mens obligationsudsalget er indstillet på at få fart. Derfor er der risici for, at økonomien kan bevæge sig til en recession, som jeg advarede her .

På et positivt tegn for kobber vokser efterspørgslen ikke så hurtigt. Derfor mener analytikere, at branchen vil bevæge sig til et udbudsunderskud i de kommende år. Den årlige efterspørgsel forventes at komme ind på 36,6 millioner tons i 2031 med udbuddet på 30,1 millioner.

Prognose for kobberpris

Kobberdiagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at kobberprisen har været i en stærk bearish trend de seneste par dage. Det faldt til et lavpunkt på $3,5576 torsdag, det laveste sving den 25. maj. Prisen har bevæget sig under 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Vigtigst af alt har metallet dannet et hoved- og skuldermønster, hvis halsudskæring var på $3,6610. I teknisk analyse er dette et af de mest nøjagtige bearish-mønstre på markedet. Copper’s Relative Strength Index (RSI) nærmer sig også det oversolgte niveau.

Derfor vil kobber sandsynligvis fortsætte med at falde, hvis bjørne formår at bevæge sig under den nuværende støtte på $3,5500. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se på $3,2440 (laveste 28. september 2022). Denne pris er næsten 10% under det nuværende niveau.

