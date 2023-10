Top 3 bedst ydende aktiver år til dato

Det sidste kvartal af handelsåret startede, og de finansielle markeder er strakte. Stigende renter og en stærk dollar førte til en øget korrelation mellem finansielle aktiver.

Markedsbevægelserne har også været ekstreme, især i 3. kvartal 2023. For eksempel lukkede EUR/USD, det mest populære valutapar, den 11. ugentlige negative lysestage i træk i sidste uge. Det fortæller meget om dollarens styrke og markedets følsomhed.

Naturligvis klarede aktierne sig dårligere. I et miljø, hvor renterne giver høje afkast, har man måske troet, at mange investorer forlod aktiemarkedet. Indtil videre er det ikke tilfældet.

Det kan være i Q4, fordi det 2-årige afkast nu er over 5 %, meget højere end udbytteafkastet på omkring 1,6 % – den største forskel i de sidste to årtier.

Men før vi ser på, hvad fremtiden kan bringe, så lad os tage et kig på, hvad de seneste tre kvartaler betød for markedsdeltagerne. Så her er de 3 bedste aktiver YTD (dvs. slutningen af Q3):

amerikanske aktier

Brent råolie

europæiske aktier

S&P 500-indekset ses som benchmark for det samlede amerikanske aktiemarked. Det steg med +11,50 % YTD og opgav nogle af sine gevinster i september.

September var en hård måned for aktier, fordi Federal Reserve i USA signalerede, at renterne sandsynligvis ville forblive højere i længere tid. Desuden er arbejdsmarkedet fortsat meget stramt, hvilket understøtter sagen om, at Fed ikke har travlt med at sænke renten.

Brent råolie

Brent-råolie er på andenpladsen med lidt over 10 % gevinst. Oliemarkedet var meget modstandsdygtigt, og WTI-råolieprisstigningen mod $100-niveauet overraskede mange.

Sikkert nok startede det nye kvartal, og oliepriserne havde et stort udsalg. Det sletter dog ikke det faktum, at Brent-råolie var det næstbedst præsterende aktiv i årets første tre kvartaler.

europæiske aktier

Europæiske aktier ligger på en overraskende tredjeplads. Investorer hældte midler ind i europæiske aktier på trods af udfordringerne fra Ruslands invasion af Ukraine og de sanktioner, der fulgte.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.