Trust Wallet Token (TWT) bryder forbi trendlinjen, da tyre tager kontrol

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

I en bemærkelsesværdig vending af begivenheder har Trust Wallet Token (TWT), det oprindelige token fra en af de førende krypto-tegnebøger Trust Wallet, været på en ubarmhjertig opadgående bane og fanget opmærksomheden hos både krypto-entusiaster og handlende.

Den 4. oktober brød prisen på Trust Wallet Token (TWT) fri fra en 130-dages faldende modstandstrendlinje, som havde kvælt TWTs prisvækst siden 28. maj. Trendlinjen var blevet en formidabel barriere at overvinde. Kryptovalutaen nåede et højdepunkt på $0,97, hvilket markerede en betydelig vending af dens tidligere nedadgående tendens.

TWT’s 130-day descending resistance trendline

TWT prisbevægelser

Copy link to section

Det oprindelige Trust Wallet- token har fået gentagne afvisninger, inklusive et så nyligt som den 15. august. Disse gentagne tilbageslag pressede tokenet til et lavpunkt på $0,71 den 11. september.

Et afgørende øjeblik indtrådte dog, da TWT genererede en bullish opslugende lysestage, der negerede hele den foregående periodes fald. Efterfølgende etablerede altcoin et højere lavpunkt den 25. september og tog fart og nåede et højdepunkt på $0,95. Interessant nok stod denne opadgående stigning i kontrast til den bearish-stemning, der herskede på det meste af kryptomarkedet siden 2. oktober.

Trust Wallet Token prisudsigt

Copy link to section

Teknisk analyse, der inkorporerer Elliott Wave-teori, giver indsigt i TWT’s potentielle bane. Den tre-bølge struktur af bølge B antyder sandsynligheden for enten bølge C eller initieringen af en ny bullish impuls.

Applying Elliott Wave Theory on TWT price movement

Hvis bølgerne A og C opretholder et 1:1-forhold, kan tokenet sigte mod en pris på $1, lidt over den kritiske horisontale modstand ved $0,97 USD, hvilket giver en potentiel gevinst på 10% fra den nuværende pris.

Derudover indikerer Relative Strength Index (RSI), en momentum-indikator, bullish sentiment med et breakout over 50-niveauet og en fortsat optrend.

Dog en advarsel: TWT’s bullish udsigter kan blive undermineret, hvis prisen dykker til under den høje 12. september på $0,83. I et sådant scenarie kan en tilbagegang til $0,72-området, hvilket betyder et fald på 20 %, blive de fremherskende prisudsigter.

På trods af disse potentielle udsving har TWT’s udbrud fra sin langvarige modstandstrendlinje antændt optimisme blandt investorer, hvilket markerer et vendepunkt for denne kryptovaluta.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.