Metro Bank aktiekurs: Er dette den næste Credit Suisse, SVB?

Metro Bank (LON: MTRO) aktiekursen kravlede tilbage fredag, da nogle investorer forsøgte at købe dykket. Aktien steg tilbage med mere end 6 % og faldt på 40p. Alligevel har den trukket sig tilbage med mere end 75 % fra sit højeste niveau i år, hvilket giver den en markedsværdi på over 70 millioner pund.

Så går det løs igen

Banksektoren står over for talrige modvind i år. Likviditeten tørrer ud, efterhånden som indskydere flytter deres midler til de højere afkastende pengemarkedsfonde. En rapport offentliggjort i august afslørede, at indskud i de fire store var styrtet med mere end 80 milliarder pund, det stejleste fald i over 4 kvartaler.

Disse udfordringer rammer de fleste banker, men mindre som Metro Bank er mere udsatte. I torsdags skrev jeg, at banken havde indgået kontrakt med Morgan Stanley om at hjælpe den med at rejse yderligere kapital gennem obligationer og aktier. I alt søger banken at rejse mindst 600 millioner pund for at øge sine kapitalniveauer.

https://www.youtube.com/watch?v=_QgrIS9pEQs&pp=ygUNbWV0cm8gYmFuayB1aw%3D%3D

Investorer hader kapitalfremskaffelse, især fra banker. Som du husker, kollapsede Silicon Valley Bank (SVB) i marts, da den annoncerede planer om at rejse kapital. Banken kæmpede med lav likviditet på grund af dens enorme eksponering mod langfristede statsobligationer, der var ved at dykke.

Metro Bank står også over for andre udfordringer. Den primære er, at den ikke har formået at overbevise tilsynsmyndighederne om, at den kan bruge sine interne modeller til at vurdere, hvor meget kapital den har brug for. Dette efterlader det i en ulempe, når det konkurrerer med større banker som Lloyds og Barclays.

Er Metro Bank en god aktie at købe?

MTRO-diagram af TradingView

I min sidste artikel om Metro Bank bemærkede jeg, at aktien var blevet meget undervurderet og oversolgt. Jeg anbefalede dog også, at investorer skulle undgå aktien på grund af de stigende risici i deres forretning.

Historien tyder på, at investorer bør undgå en bank i problemer. Vi så for nylig dette ske under Credit Suisses kollaps, som blev set som værende for stor til at mislykkes på grund af dets enorme aktiver.

Vi så det igen i sammenbruddet af First Republic Bank (FRC), en af de største regionale banker i landet.

Jeg formoder, at mange Metro Bank-kunder vil begynde at hæve deres midler, efterhånden som aktiekursen kollapser. Metro Bank så allerede udstrømninger før denne uges begivenheder. Kundeindlån faldt fra 16 milliarder pund i december til over 15,2 milliarder i første halvår.

Derfor kan det nuværende spring på 6% af MTRO-aktiekursen være en død kat. Dette er en situation, hvor en faldende aktie springer tilbage midlertidigt, da nogle investorer forsøger at købe dykket.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.