Aptos-pris: APT viser svaghed forud for $23,8 millioner klippeoplåsning

Aptos-kursen er faldet mere end 5% i de seneste 24 timer, da mange kryptovalutaer viser svaghed på linje med det bredere aktiemarked. Dagens sammenbrud så APT/USD-parret fortsætte under nøglestøttezonen på $5,00 for første gang siden 11. september, hvor det dykkede ned til $4,90 på tværs af store kryptovalutabørser. Aptos-prisen nåede laveste $4,88 på Coinbase.

En stor kommende Aptos-nyhedsbegivenhed i denne uge er den enorme APT-token-oplåsning, der forventes den 12. oktober. Det er et scenarie, der kunne se volatilitet spille en rolle i APT-prisen. En lignende udsigt kunne observeres for andre tokens, der står over for betydelige oplåsninger i ugen 9-16 oktober, inklusive CYBER, FLOW, SWEAT, GLMR og 1INCH.

Aptos-pris – hvad nu for APT midt i en enorm token-oplåsning?

Selvom kryptoanalytikere opretholder et bullish perspektiv for Bitcoin og krypto, tyder de nuværende udsigter for APT på yderligere svaghed i betragtning af den potentielle indvirkning af geopolitiske begivenheder på markederne generelt. I dette tilfælde kunne et fald for den øverste mønt Bitcoin signalere nye nedadgående bevægelser for altcoins.

For APT kan en mulig katalysator for nedadgående volatilitet være den kommende token-oplåsning, der er planlagt til den 12. oktober.

Som med det nævnte fald til lavpunkter på $4,90 i september, kunne Aptos-fællesskabet se APT-prisen lide negativ handling, når millioner af APT låses op på markedet.

Ifølge Token Unlocks vil i alt $37,92 millioner i token-forsyning blive låst op i denne uge, med syv tokens planlagt til, hvad tokenomics insights-platformen siger er “cliff unlocks.” Aptos vil stå for mere end $23 millioner af denne uges oplåsning.

Specifikt vil Aptos frigive 4,54 millioner APT til markedet, hvor oplåsningen tegner sig for omkring 1,9% af kryptovalutaens cirkulerende udbud. En så stor frigivelse af tokens vil sandsynligvis resultere i en opbygning af salgspres for APT.

Det er værd at bemærke, at 3,21 millioner af de ulåste tokens vil gå til fællesskabet, mens 1,33 millioner er til fonden. I betragtning af økosystemets dynamik kan det mest sandsynlige afsætningspres komme fra fællesskabets indehavere, som kan gribe tildelingen til at målrette overskudsoptagelsesaftaler.

Aptos price on the weekly chart. Source: TradingView

En fordeling under intradag lows på $4,95 kan give bjørne mulighed for at målrette det laveste niveau på $3,40 fra år til dato. Udsigterne er styrket af, at prisen forbliver inden for en makro nedadgående tendens siden toppen over $20,30 i januar 2023.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.