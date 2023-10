Skal du købe den japanske yen, når udenlandske investorer satser på det lokale aktiemarked?

I disse dage er alle øjne rettet mod den japanske yen (JPY), da USD/JPY nåede 150 (igen). Den steg fra under 130 i marts og handler nu i et område, hvor Bank of Japan tidligere havde grebet ind.

Et par dage før rapporten Non-Farm Payrolls (NFP) blev udgivet i fredags, så JPY-handlere USD/JPY- kursen falde tre store tal (dvs. tre hundrede pips) på få minutter eller deromkring. Mange har troet, at Bank of Japan greb ind, men der var ingen officiel bekræftelse.

Men en sundere tilgang til handel og investering er ikke at stole på, at en centralbank gør noget. I stedet anbefales det at lave din egen research og due diligence.

De, der køber JPY i løbet af sommeren, har en stor trækkraft. Mange har sikkert smidt håndklædet i ringen.

JPY ser dog attraktiv ud på de nuværende niveauer. Det kan tage lidt tid at styrke, men det er et skud værd på nuværende niveauer.

Fra et grundlæggende perspektiv ser tingene også ud til at vende i JPY’s favør.

I sidste uge fremhævede en artikel i Financial Times Japans premierminister Fumio Kishidas ord, der opfordrede udenlandske investorer til at investere i Japans fremtid. Men udenlandske investorer køber allerede nu japanske aktier på niveauer, der ikke er set i et årti.

For at købe lokale aktier har man brug for lokal valuta. Derfor veksler udenlandske investorer deres valuta (det være sig USD, EUR, AUD eller GBP) for at købe den lokale – JPY.

Så artiklen fremhævede faktisk det faktum, at efterspørgslen efter JPY er stærk.

En anden interessant drejning, der kan følge, kommer fra Japans GPIF – Government Pension Investment Fund.

USD/JPY ved 150 kan udløse ændringer i GPIF-allokeringen

Tilbage i 2020 rundede nyheder om, at GPIF havde besluttet at hæve allokeringen af udenlandske obligationer i sin portefølje med 10 % til 25 %. At købe udenlandske obligationer betød naturligvis at sælge den lokale valuta (JPY) og købe udenlandsk valuta for at betale for obligationerne.

Så måske giver det mere mening for GPIF at flytte allokeringen tilbage mod Japan – for at investere i Japans fremtid. Det giver mening i betragtning af, at USD/JPY handler tæt på 150.

Sammenfattende er dette ikke niveauer, der skal være korte yen. Lige det modsatte.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.