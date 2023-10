Amerikanske PPI stiger til et højdepunkt i fem måneder, men Fed-renteforhøjelserne er fortsat kun lidt påvirket

Tidligere i dag offentliggjorde US Bureau of Labor Statistics (BLS) sit længe ventede producentprisindeks (PPI).

PPI for september steg til 2,2 % YoY, et godt stykke over en prognose på 1,6 % YoY ifølge Investing.com og højere end den foregående måneds 2,0 % YoY.

Dette markerede den tredje måned i træk med stigende producentpriser og nåede den højeste stigning siden april 2023, som blev registreret på 2,3 % år-til-år.

Dette kan vise sig at være et bekymrende tegn forud for meddelelsen fra Federal Reserve den 1. november i lyset af den kraftige stigning i lønningslisten uden for landbruget tidligere på måneden.

Septembers PPI-aflæsning forblev dog under gennemsnittet for januar – august på 2,475 %.

Source: TradingEconomics.com

MoM data

Copy link to section

På månedsbasis faldt PPI til 0,5 % MoM, afkølet fra den foregående måneds stigning til 0,6 % MoM.

Dette var højere end markedets forventninger på 0,3 % og et godt stykke over det månedlige gennemsnit for januar-august på 0,15 %.

Endelig efterspørgsel, varer og tjenesteydelser

Copy link to section

Det endelige efterspørgselsindeks for varer steg med 0,9 % MoM, hvilket faldt betydeligt fra 2,0 % i august 2023.

Den vigtigste bidragyder var et hop på 13,9 % i indekset for indlånstjenester (delvis).

Den overordnede afdæmpning blev ledet af energivarer, som registrerede en stigning på 3,3 % sammenlignet med 10,3 % i august.

Imidlertid bemærkede BLS,

Over 40 procent af september-stigningen i priserne på endelige efterspørgselsvarer kan spores til en stigning på 5,4 procent i indekset for benzin.

Fødevarer derimod, som havde været vidne til en nedgang på 0,5 % i løbet af den sidste måned, oplevede en kraftig vending og steg med 0,9 % i september.

Tjenester

Det endelige efterspørgselsindeks for tjenester steg til 0,3 % sammenlignet med 0,2 % i den foregående måned.

Handelskomponenten steg til 0,5 % fra 0,2 % i august, men forblev et godt stykke under julis 1,6 %, hvilket tilfældigvis også er højvandsmærket for 2023.

Transport og oplagring oplevede på den anden side en anden måned i træk med nedgang fra (-)0,3% i august til (-)0,4% i septemberrapporten.

I september oversteg priserne på varer tjenester med 0,9 % til 0,3 %, en tendens, der blev videreført fra august, hvor de målte henholdsvis 2,0 % og 0,2 %.

Sidst stigningen i varepriserne oversteg tjenesterne var januar 2023, hvor de målte sig til henholdsvis 1,3 % og 0,0 %.

Kerneproducentinflation

Copy link to section

Kernepriserne (som ekskluderer volatile komponenter såsom fødevarer og energi) var højere med 2,8 % år-til-år, modereret fra 2,9 % i den tidligere rapport.

Dette var væsentligt højere end markedsestimaterne på 2,3 % som rapporteret af Investing.com.

August måned blev revideret højere fra 2,5 % til 2,9 %, hvilket tyder på muligheden for hærdning i annualiseret kerne-PPI.

For måneden steg kerne-PPI med 0,2 %, som det var i august, men forblev under stigningen på 0,3 % i juli.

Pengepolitik

Copy link to section

Meddelelsen fra november skal markere den næstsidste kurshandling inden årets udgang.

Dagens PPI og morgendagens CPI er de sidste nøgletal for inflationen, der skal offentliggøres forud for Feds møde i november.

Disse skal spille en nøglerolle i fastlæggelsen af de kommende inflationsfremskrivninger og renteforløb frem til årets udgang.

På trods af, at PPI er varmere end forventet, og Feds høgagtige fortælling tidligere på året, virker markederne relativt uoverbeviste om, at de politiske renter vil være på vej til højere i år.

Source: CME FedWatch Tool

Denne forventning vil sandsynligvis kun ændre sig, hvis detailinflationen overrasker markant til opsiden, især i betragtning af afdæmpningen i kerneinflationen og den igangværende geopolitiske udvikling.

CPI-forventninger og Fed-protokoller

Copy link to section

Forud for morgendagens CPI-udgivelse forventer markederne en afmatning fra 3,7 % YoY i august til 3,6 % YoY.

August-rapporten havde set et markant hop fra 3,2 % YoY i juli 2023.

Afsluttende ord

Copy link to section

PPI overraskede til opsiden og steg med 2,2 % år-til-år, mens kerneinflationen aftog til 2,8 % år-til-år.

Varestigningen oversteg antallet af tjenester for anden måned i træk, i modstrid med forløbet siden januar 2023.

Både PPI og kerne-PPI faldt fra den foregående måned.

Stabiliteten i kerneinflationen vil sandsynligvis bidrage til Feds beslutning om at lade renterne være uændrede på sit møde i november.

Markederne vil nøje følge morgendagens CPI-tal samt Fed’s FOMC-referatudgivelse senere i dag.