Birkenstock faldt over 10%, da det onsdag debuterede på New York Stock Exchange. Det handles til $41 ved skrivning – en dag efter at have prissat sit børsnoterede udbud til $46.

Birkenstock CEO diskuterede børsnoteringen på CNBC

Ved den nuværende aktiekurs har fodtøjsgiganten en værdiansættelse på 8,32 milliarder dollars mod 9,2 milliarder dollars, den oprindeligt havde søgt. På CNBC’s ” Squawk on the Street ” sagde Oliver Reichert – administrerende direktør for Birkenstock i dag:

Det bedste for mærket ville være at forblive familieejet. Men inden for familien var der mange problemer. Så vi går efter den næstbedste løsning, og det er at være offentlige og give brandet tilbage til folk.

Birkenstock oplevede sit salg vokse med spændende 70 % mellem dets regnskabsår 2020 og regnskabsåret 2022. Endnu vigtigere udtrykte CEO Reichert onsdag tillid til, at den nævnte vækst er holdbar.

Det tyske mærke rejste $495 millioner via børsnoteringen, som det planlægger at bruge til at sænke sin gæld.

Birkenstock har stadig meget plads til at vokse

Birkenstock har eksekveret godt på sin direkte-til-forbruger-strategi, der har hjulpet med at presse marginerne op til omkring 60%. Skofirmaet tilskrev kun 18 % af sit samlede salg til DTC i regnskabsåret 2018 mod 38 % i regnskabsåret 2022.

Alligevel er Alex Smith fra Third Bridge overbevist om, at den har mere plads til at vokse. For eksempel kunne Birkenstock udvide sit fodaftryk uden for sit hjemlige kontinent Europa såvel som USA.

Plus, det tyske mærke kunne også diversificere sin kundebase, der i øjeblikket er domineret af kvinder, fortalte han kunder i et forskningsnotat onsdag.

Til sidst er det værd at nævne her, at den nuværende værdiansættelse på $8,32 milliarder er næsten det dobbelte af, hvad Birkenstock var værd i 2021, da L Catterton tog en majoritetsandel i den.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer, og derefter korrekturlæst og redigeret af en lokal oversætter.